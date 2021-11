Le parc régional des Grèves facile d’accès et gratuit

C’est un secret bien gardé pour certains adeptes de balades en nature. N’ayant pu obtenir un droit d’accès en ligne au parc national du Mont-Saint-Bruno, ils empruntent l’A-30 en direction du parc régional des Grèves, accessible par deux entrées, Sorel-Tracy et Contrecœur.

Étonnamment situés autour d’un parc de résidus miniers, les sentiers pénètrent dans une magnifique forêt agrémentée d’une passerelle de 1,6 km de long. C’est l’une des plus longues au Québec.

Le terrain étant plat, c’est vraiment accessible à tout le monde et en plus, c’est gratuit.

Photo courtoisie, Alain Demers

Sentiers et passerelle

Lors de mon passage du côté de Sorel-Tracy, plusieurs petites familles foulaient les sentiers. Il y avait des aînés aussi.

Les randonneurs d’occasion ou ceux qui veulent simplement faire une marche ont le choix de faire une boucle d’un, deux ou trois kilomètres.

Mais de l’avis du garde-parc,

David-Bernard Blanchet, un naturaliste autodidacte issu du milieu des arts de la scène, plusieurs marcheurs veulent parcourir toute la passerelle, ce qui donne, avec les sentiers pour s’y rendre, six bons kilomètres aller-retour. Il faut alors avoir les mollets un peu plus entraînés.

Photo courtoisie, Alain Demers

Parcours

Nous avons d’abord emprunté le sentier des Mésanges, destiné à la raquette l’hiver et moins fréquenté que les sentiers plus larges, idéals pour les familles. À 15 minutes de marche, se trouve l’observatoire La Savoyane donnant sur un étang entouré d’une tourbière, milieu très rare dans le sud du Québec.

De là, le sentier des Sablières, plus large et destiné au ski de fond l’hiver, mène à la fameuse passerelle. Sinueuse, elle s’étire à perte de vue.

La passerelle est aussi accessible à environ deux kilomètres de l’entrée de Contrecœur, soit un peu plus loin que du côté de Sorel-Tracy. Le secteur enchante par ses pins centenaires, sans compter les jeux d’hébertisme pour les enfants à proximité. Et il y a habituellement plus de places de stationnement.

PARC RÉGIONAL DES GRÈVES

Deux entrées : Sorel-Tracy et Contrecœur

Sorel-Tracy et Contrecœur Sentiers : 13 km

13 km Chiens : non autorisés

non autorisés Passerelle : 1,6 km

1,6 km parcregionaldesgreves.com

