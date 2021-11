Le Phoenix freine la séquence victorieuse de l'Océanic

RIMOUSKI | Le Phoenix de Sherbrooke a marqué deux buts rapides en début de troisième pour prendre les devants pour la première fois dans le match et ultimement arrêter à trois la série de victoires de l’Océanic de Rimouski avec un gain de 4-3 ce samedi en Estrie.

• À lire aussi: Déclassés à la maison par l’Océanic

• À lire aussi: L’Océanic attend du renfort pour son affrontement contre les Remparts

• À lire aussi: Chanter devant son idole P.K. Subban

L’Océanic avait dominé les deux premières périodes, mais la troupe de Serge Beausoleil a été limitée à quatre tirs au troisième tiers. « Nos deux premières périodes ont été correctes, mais nous avons amorcé la troisième avec peu de conviction et le Phoenix en a profité. Le trio de Cormier, Verreault et Béland a encore été dominant. On ne peut pas leur en demander plus. On peut s’attendre à mieux des autres unités. Certains gars y sont allés d’efforts individuels et ça ne nous rapporte pas souvent », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

L’Océanic a amorcé le match en confiance

L’Océanic a amorcé le match avec confiance au lendemain d’une victoire convaincante de 6-1 à Québec. William Dumoulin (4e) a ouvert la marque à la 4e minute de jeu dans tir parfait de l’enclave dans la lucarne. Alexandre Lefebvre et Gabriel Jackson ont obtenu des mentions d’aide. L’Océanic a contrôlé le jeu jusqu’en milieu de période. Le Phoenix a profité d’un avantage numérique pour créer l’égalité sur une passe rapide de Julien Anctil à Xavier Parent à l’embouchure du filet de l’Océanic. Le gardien Gabriel Robert n’y pouvait rien.

Un doublé de Verreault

L’Océanic a dominé le début de la deuxième période. Luka Verreault (7e) a marqué lors d’un avantage numérique lorsque son tir a dévié sur le défenseur du Phoenix Christophe Rondeau pour changer de trajectoire et battre le gardien du Phoenix, Ivan Zhigalov. Alex Drover et Louis Robin étaient complices. Le Phoenix a créé l’égalité 2-2 sur son premier tir de l’engagement médian à 10 :16, un tir bas de la ligne bleue du défenseur David Spacek. La réplique n’a pas tardé lorsque Verreault a profité d’une superbe passe de Julien Béland pour marquer son 2e but du match, 24 secondes plus tard.

En tout début de troisième période, l’espoir du Canadien Joshua Roy a créé l’égalité 3-3. Quelques instants plus tard, Maxime Blanchard a marqué le but de la victoire avec un boulet du cercle des mises en jeu.

En bref

Maxim Coursol est toujours sur la liste des blessés, tandis que les défenseurs Like Coughlin et Charles Côté ont été laissés de côté. L’Océanic renouera avec l’action vendredi prochain en recevant l’Armada de Blainville-Boisbriand.

À VOIR AUSSI