Le sprint final pour les élections municipales à Montréal

Le sprint final a commencé samedi pour les élections municipales à Montréal, où la lutte était encore féroce entre les différents partis lors de cette première journée de vote de la fin de semaine.

• À lire aussi: Élections municipales à Montréal: Balarama Holness, premier candidat à voter

• À lire aussi: Sondage: Plante dépasse Coderre

Des candidats étaient encore en mode séduction près de certains bureaux de vote à Montréal, où il était possible de voter jusqu’à 20h samedi.

«Les gens sont derrière nous, mais on ne prend rien pour acquis, donc on a une grosse fin de semaine», a expliqué Émilie Thuillier, candidate de Projet Montréal à la mairie d’Ahunstic-Cartierville. «La lutte s’annonce serrée dans plusieurs arrondissements.»

L’action se ressentait aussi dans les bureaux de campagne des différents partis.

«Les heures en politique, on ne les compte pas», a souligné Hadrien Parizeau, candidat d’Ensemble Montréal dans Ahunstic-Cartierville. «Je le savais quand je me suis lancé en politique que ce serait ardu comme sport, et je pense qu’une campagne municipale est encore plus ardue.»

«Il y a quelque chose de magique dans l’air, on sent vraiment qu’il y a un mouvement qui est en train de se créer, donc nous on est contents et on sent qu’on a des chances favorables», a ajouté Will Proper, candidat de Projet Montréal à la mairie de Montréal-Nord. «On travaille surtout très fort.»

«En ce moment, on est dans le dernier droit, dans le petit sprint avant de terminer. Effectivement, [samedi], l’objectif c’est d’appeler les gens et de leur rappeler d’aller voter», a noté Christine Black, candidate d’Ensemble Montréal à la mairie de Montréal-Nord.

La mairesse sortante, Valérie Plante, récoltait 40% des intentions de vote, contre 35% pour M. Coderre, et 13% pour Balarama Holness, selon un sondage Léger-Le Journal réalisé mercredi et jeudi derniers.

«La différence c’est le troisième candidat, Balarama Holness, qui est très peu connu chez les francophones, il va chercher 3% des voix, mais chez les non francophones, il va en chercher 23%», a ajouté Jean-Marc Léger, président de Léger.

Balarama Holness a voté samedi avant-midi, tandis que Denis Coderre et Valérie Plante déposeront leurs bulletins de vote dimanche matin.

À VOIR AUSSI: