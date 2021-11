Les courses dans la région de Québec: vers le retour d’une opposition à Lévis?

Même si le défi paraît titanesque, un jeune parti tente d’ouvrir une brèche dans la domination de Gilles Lehouillier, élu avec un vertigineux résultat de 92 % il y a quatre ans.

Le parti du maire sortant a raflé 14 sièges sur 15 en 2013 et leur totalité en 2017. Le taux de participation n’a atteint que 36,5 % à la dernière élection, lors de laquelle 10 conseillers ont été élus sans opposition.

Une situation devenue intenable pour les fondateurs de Repensons Lévis, qui présente une équipe complète et offrira donc une solution de rechange dans tous les districts.

Durant toute la campagne, le chef et candidat à la mairie, Elhadji Mamadou Diarra, a répété qu’une meilleure représentativité s’imposait à l’hôtel de ville.

Photo d'archives, Didier Debusschère

« En ce moment, c’est opaque. Les gens ne sont pas au courant de grand-chose. Nous, on va offrir de la transparence, on va travailler avec la population », a déclaré en septembre ce conseiller en stratégie d’affaires dans le domaine des finances, qui a présidé pendant huit ans le conseil d’admi-nistration de l’organisme Le Tremplin.

D’autres voix se sont élevées en ce sens, dont celle de l’ancien maire de Saint-Romuald Jean-Luc Daigle.

Notoriété enviable

La jeune formation politique se heurte néanmoins à un maire sortant solidement implanté. Depuis quelques années, Gilles Lehouillier s’est construit une notoriété enviable, notamment en poussant pour la réalisation d’un troisième lien.

Le leader de Lévis Force 10 s’appuie sur la prospérité économique que connaît la Rive-Sud, de même que le taux de satisfaction des citoyens qui dépasserait 90 % selon l’administration sortante.

« Nous, Lévis, on l’a déjà repensé », s’est exclamé M. Lehouillier à la fin de l’été.

À ceux qui lui reprochent de manquer de transparence, Gilles Lehouillier répond que son bilan prouve tout le contraire puisque son administration a mené plus de 300 soirées d’information et de consultation dans le dernier mandat et rend publiques toutes les décisions du conseil municipal. Il n’a pas caché sa volonté de remporter une fois de plus les 15 districts, en plus de la mairie.

Thèmes de campagne

​Mise en valeur du fleuve et de ses affluents, création de parcs et mise à niveau d’infrastructures sportives ont été des thèmes de prédilection durant la campagne de M. Lehouillier.

Dans son programme, Repensons Lévis évoque de son côté la nécessité de mettre de l’ordre dans le développement immobilier, d’amener plus loin le transport collectif et d’assurer une saine gestion des finances.

Les deux partis s’entendent pour dire que le tunnel sous-fluvial promu par le gouvernement Legault doit voir le jour.

À la mairie, le choix des électeurs ne s’arrête pas là. Trois autres personnes briguent aussi ce poste, soit André Voyer, qui avait obtenu un maigre 8 % contre M. Lehouillier en 2017, Maryse Labranche, une professionnelle en comptabilité, et Chamroeun Khuon, un dentiste de formation et ex-candidat du NPD.

L’heureux problème de redistribuer 21 millions $ à L’Ancienne-Lorette

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Comment redistribuer les 21 millions $ qui sont entrés dans les coffres de L’Ancienne-Lorette à la suite de la défaite de la Ville de Québec dans le dossier des frais d’agglomération ?

Cette question a alimenté la campagne municipale dans la localité de 16 723 habitants.

Un groupe de cinq candidats indépendants qui sollicitent des mandats de conseillers municipaux a jeté un pavé dans la mare en évoquant dans les médias la possibilité de diminuer les taxes de 15 %, il y a quelques semaines.

« Pas si simple »

« Ce remboursement-là n’est pas si simple », affirme le candidat à la mairie Gaétan Pageau, qui a succédé en décembre 2020 au défunt maire Émile Loranger.

M. Pageau propose une baisse des taxes résidentielles de l’ordre de 8 % qui serait financée avec la réduction de la facture d’agglomération qui est anticipée en 2022.

En ce qui concerne l’enveloppe de 21 millions $, il soutient qu’il faut retrancher la somme de 4 millions $ correspondant à des frais d’avocats non remboursables lors du procès. En effet, seuls les frais d’experts sont remboursés par la Ville de Québec.

Il considère que les 17 millions $ restants doivent aller en totalité aux contribuables, selon des modalités qui restent à déterminer. Selon lui, les règles actuelles ne permettent pas de simplement donner des chèques.

« Nous, on s’engage formellement, au lendemain de l’élection, à obtenir toutes les autorisations requises des gouvernements supérieurs pour rembourser directement ce montant-là », promet-il.

Gaétan Pageau avait été élu avec 55,8 % des suffrages lors de l’élection partielle à la fin 2020. Il a depuis fondé un parti, Fierté Lorettaine, qui présente un candidat dans chacun des six districts.

Son programme prône une ville « en santé financièrement [...] où le citoyen est consulté et informé sur les actions de la Ville ».

Course à deux

Un seul autre candidat tente sa chance à la mairie, soit Claude-Étienne Valois.

Celui-ci souhaite défendre les citoyens en ce qui concerne les activités héliportées et le développement des terrains de l’aéroport, encourager la création de logements adaptés aux familles et aux aînés, et améliorer la sécurité des trottoirs.

Il propose aussi la conversion d’une maison patrimoniale de la rue Saint-Jacques.

La stabilité contre le renouveau à Saint-Augustin-de-Desmaures

Photo d'archives

En place depuis six ans, le maire sortant de Saint-Augustin-de-Desmaures, Sylvain Juneau, fait face à une opposition bruyante et énergique dirigée par la conseillère municipale sortante, Annie Godbout, qui tente de le déloger à la mairie en proposant une spectaculaire baisse de taxes résidentielles de 15 %.

Malgré une situation financière qui se porte de mieux en mieux, M. Juneau estime que la prudence est encore de mise et que le « travail n’est pas terminé ».

Selon lui, « il importe d’avoir une vue d’ensemble et de faire des projections qui vont plus loin que l’année à venir pour que l’opération soit un succès à long terme et ainsi assurer la stabilité et la sécurité financière de la Ville. »

Celui qui sollicite un troisième mandat propose d’éliminer une surtaxe de près de 4 % qui avait été créée pour alléger la dette et un gel du compte de taxes pour les années subséquentes, ce qui permettrait à terme, dit-il, de ramener le niveau de taxation des Augustinois dans la moyenne régionale.

L’ingénieur de formation milite d’autre part en faveur de l’élection de candidats indépendants à la table du conseil, pour de nouveaux aménagements en matière de sécurité routière, et pour une présence plus forte de la ville au conseil d’administration du Réseau de transport de la Capitale.

Une autre option

À la tête du parti Renouveau Saint-Augustin, qui présente des candidats dans tous les districts, Annie Godbout accuse son rival de générer des « surplus indécents » et d’avoir une « hantise de la dette » qui n’est pas justifiée. Elle décrète qu’il est temps de remettre de l’argent dans les poches des citoyens.

Photo courtoisie

Son programme prévoit ainsi une importante baisse des taxes résidentielles d’une moyenne de 15 % en 2022, puis leur gel de 2023 à 2025. Elle soutient malgré tout que son cadre financier est « conservateur » et permettra de poursuivre les paiements prévus sur la dette, pour atteindre une réduction de 40 % d’ici 2025.

Un autre élément central du programme de Mme Godbout est d’instaurer une nouvelle politique de consultation et de participation citoyenne.

Les deux candidats se disent préoccupés par l’état du lac Saint-Augustin et proposent diverses actions pour améliorer sa santé et sa mise en valeur.

Un vent de changement à Sainte-Pétronille

Après 12 ans passés à la tête de Sainte-Pétronille et 15 autres à titre de conseiller municipal, Harold Noël, qui est également préfet de l’Île-d’Orléans tirera sa révérence dans les prochains jours.

C’est le conseiller municipal sortant, Jean Côté, et le retraité, Dominique Martin, qui tenteront de lui succéder aux commandes de la municipalité.

M. Côté compte bien mener à terme, s’il est élu, le projet d’implantation du service de traitement des eaux usées à Sainte-Pétronille, dont les travaux ont commencé cet été.

Dominique Martin souhaiterait pour sa part reprendre les discussions pour l’enfouissement des fils électriques dans la municipalité.

Une urbanisation qui dérange à Lac-Beauport

Le maire sortant de Lac-Beauport, Michel Beaulieu, ne sollicitera pas de troisième mandat.

Les citoyens de la municipalité devront donc choisir qui du conseiller Guy Gilbert, de la conseillère Hélène Bergeron, de l’avocat Charles Brochu ou de Bernard La Roche les représentera pour les quatre prochaines années.

La question du développement urbain et de la préservation de la nature de la municipalité située au nord de Québec est au cœur de la campagne.

M. Brochu a attaqué le précédent conseil, l’accusant d’avoir développé des nouveaux quartiers à outrance.

M. Gilbert a quant à lui défendu les décisions du conseil en soulignant les efforts qu’il avait déployés pour créer des espaces verts.

Une course à trois à Stoneham-et-Tewkesbury

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Le maire Claude Lebel sollicite un second mandat à Stoneham-et-Tewkesbury.

Mais pour y arriver, il devra faire face au candidat Sébastien Couture et à l’ancien maire Robert Miller.

Photo d'archives

Parmi les projets prioritaires qui sont au centre du débat dans la municipalité, on retrouve notamment celui du développement du club de golf Stoneham, Escale Boréale.

Si le maire sortant estime qu’il s’agit du projet idéal pour redynamiser le secteur et attirer de la main-d’œuvre, M. Couture voudrait faire marche arrière.

Un projet de la Ville de Québec permettrait de relier son système de traitement des eaux à celui de Stoneham dans moins de cinq, ce qui permettrait d’éviter des coûts, souligne-t-il.

À voir aussi