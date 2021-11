«On contrôlait le match» –Ducharme

Il y a des chiffres encourageants. Au chapitre des tirs au but, le Canadien a malmené les Golden Knights 38 à 18. Pour les tirs tentés, le CH a encore une fois passé le K.-O. à ses rivaux à 71 contre 40.

• À lire aussi: CH: dominant, mais vaincu

• À lire aussi: Le CH méritait mieux

• À lire aussi: Golden Knights: le pari Jack Eichel

Mais il y a une seule statistique qui importe réellement, celle du pointage final. À ce sujet, les Golden Knights ont signé une victoire de 5 à 2. En théorie, on pourrait plus parler d’un match de 3 à 2 puisqu’il y a eu deux buts dans un filet désert en fin de troisième période.

« On contrôlait le match en deuxième période avant notre punition (Ben Chiarot), a rappelé Ducharme. Ils ont profité de leurs chances. Ils ont marqué un premier but avec un tir qui a dévié sur Jeff Petry. En gros, ils ont profité de leurs chances. Mais je pense qu’on méritait mieux. »

« À 23-7 pour les chances de marquer pour notre équipe, je prendrais ça tous les soirs, a poursuivi l’entraîneur en chef. Neuf fois sur dix, la victoire viendrait de notre côté. Je pense qu’on méritait mieux. »

En première période, les Knights ont patienté jusqu’à la onzième minute avant d’obtenir un premier tir en direction de Jake Allen. Il provenait du bâton d’Alex Pietrangelo. Ils ont fini la période initiale avec un seul tir, contre 20 pour le Tricolore. Avant le premier but des locaux, celui de Nick Suzuki, le Canadien avait déjà bombardé Robin Lehner à 16 reprises.

Déjà dix revers

Avant l’arrivée de Ducharme au podium dans la salle de conférence, Brendan Gallagher avait encore une fois fait une référence à l’énorme trou dans lequel l’équipe se retrouve. Le CH a déjà encaissé dix revers après seulement 13 matchs. Et il n’y a eu aucun point bonbon. Le Tricolore a perdu ses dix matchs en temps réglementaire.

« On regarde pour le prochain match, a répliqué Ducharme. J’ai aimé la façon dont on a amorcé notre rencontre contre les Golden Knights. On était concentrés sur notre match et on ne pensait pas à notre dernier mois. On doit rester dans le moment présent. »

Un désastreux 66 %

Les Golden Knights n’avaient pas marqué un seul but en supériorité numérique avant leur passage à Montréal. Ils ont touché la cible deux fois en deux occasions à cinq contre quatre. À l’inverse des séries de l’an dernier, le CH a un rendement atroce en infériorité numérique à 66 % (30e dans la LNH). Ils ont déjà donné 16 buts en 47 tentatives.

« C’est important. C’est une chose qui allait très bien pour nous l’an dernier en séries, a souligné Ducharme. Nous avions passé onze matchs (13 matchs en réalité) sans donner un but en infériorité numérique. Nous avons la même structure cette année. C’est une question de confiance. Nos gars qui jouent en désavantage numérique savent que ça va moins bien. »