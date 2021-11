Packers: à la découverte de Jordan Love

La confrontation de quarts-arrières entre Patrick Mahomes et Aaron Rodgers n’aura pas lieu, mais le duel entre Chiefs et Packers n’est pas moins intrigant pour autant. C’est une occasion en or pour le jeune Jordan Love de démontrer qu’il mérite les clés de la voiture à Green Bay la saison prochaine.

• À lire aussi: Aaron Rodgers explique sa position sur le vaccin

• À lire aussi: Odell Beckham libéré par les Browns

• À lire aussi: Tranquille, le marché des transactions

En 2019, Mahomes était blessé lorsque le choc entre les deux équipes était survenu. Cette fois, c’est Rodgers qui doit rater le rendez-vous parce qu’il est atteint de la COVID-19.

Ainsi donc se pointe Love, sélectionné par les Packers en première ronde du repêchage de 2020, précisément dans le but qu’il succède éventuellement à Rodgers.

Photo AFP

Faut-il conclure que s’il offre une étincelante performance, Love détrônera le vétéran? Absolument pas! Il ne faut pas se leurrer, les Packers sont trop près du but ultime pour confier en cours de saison les commandes de leur attaque à un quart-arrière qui totalise à ce jour sept passes dans la NFL.

Sauf que si les Packers voient demain en Love un pivot capable d’exécuter leur plan de match, d’utiliser sa mobilité et de bien lutter dans l’environnement hostile de Kansas City, ils deviendront soudainement plus enclins à échanger Rodgers au terme de la saison.

Retour dans le temps

Ceux qui en doutent peuvent reculer en arrière dans le temps, jusqu’en 2007. À l’époque, Brett Favre était le quart vénéré des partisans et le jeune Rodgers, choix de première ronde deux ans plus tôt, patientait sur le banc.

Face aux Cowboys, Favre s’était blessé et Rodgers avait complété 18 de ses 26 passes pour 201 verges et un touché. Ce mince échantillon avait convaincu les Packers de se tourner vers Rodgers à l’automne 2008 et le quart-arrière a lui-même évoqué plus tard cette soirée à Dallas comme un point tournant dans sa carrière.

La situation actuelle

Quatorze ans plus tard, Rodgers se retrouve sur la touche avec un jeunot qui lui pousse dans le dos. C’est le cycle de la vie.

À l’époque, Favre se trouvait en froid avec la direction de l’équipe et aujourd’hui, c’est Rodgers qui est le quart-arrière aigri.

Son mécontentement à l’endroit de l’équipe est bien connu et si les choses se passent plutôt bien malgré tout depuis septembre, les événements en cours pourraient changer le portrait.

Rodgers a fait le choix de ne pas recevoir le vaccin et l’équipe doit donc se passer de lui non seulement pour ce match important, mais au moins jusqu’à samedi prochain. Les joueurs non-vaccinés doivent s’isoler au moins 10 jours et ne pas ressentir de symptômes.

À quoi s’attendre?

L’attaque de Matt LaFleur devrait aider Love à bien paraître puisqu’elle préconise des motions et concepts qui ont tendance à rendre des lectures plutôt ouvertes.

Photo AFP

Sauf qu’à chaque match, peu importe le stratagème offensif, Aaron Rodgers réussit quelques passes que lui seul peut réussir. Impossible d’exiger que Love en fasse autant.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Il a écoulé sa première année en pleine période de COVID, sans entraînements en équipe dans l’entre-saison et sans matchs préparatoires. Au moins, durant la dernière saison morte, il a pris toutes les répétitions de quart partant pendant que Rodgers faisait la gueule chez lui.

C’est un véritable mystère qui attend les amateurs en ce qui concerne Love. Probablement que le spectateur le plus attentif sera Rodgers.

MES PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 9

JEUDI

MON CHOIX

NY Jets à Indianapolis COLTS

DIMANCHE

MES CHOIX

Atlanta à La Nouvelle-Orléans (13 h) SAINTS

Denver à Dallas (13 h) COWBOYS

Nouvelle-Angleterre en Caroline (13 h) PATRIOTS

Minnesota à Baltimore (13 h) RAVENS

Cleveland à Cincinnati (13 h) BROWNS

Buffalo à Jacksonville (13 h) BILLS

Houston à Miami (13 h) DOLPHINS

Las Vegas à NY Giants (13 h) RAIDERS

LA Chargers à Philadelphie (16 h 05) CHARGERS

Green Bay à Kansas City (16 h 25) CHIEFS

Arizona à San Francisco (16 h 25) 49ERS

Tennessee à LA Rams (20 h 20) RAMS

LUNDI

MON CHOIX

Chicago à Pittsburgh (20 h 15) STEELERS

Équipes en congé: Lions, Seahawks, Buccaneers, Washington

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 9 en 15 (60%)

TOTAL CETTE SAISON : 79 en 122 (64,8%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Falcons d’Atlanta (3-4) vs Saints de La Nouvelle-Orléans (5-2)

ENCORE SIEMIAN

Photo AFP

Les Saints ramènent Trevor Siemian dans la mêlée, plutôt que Taysom Hill. Un choix discutable, car même si Siemian a bien joué en relève, son potentiel est très limité. Par chance pour lui, la défensive des Falcons n’a rien d’intimidant. À l’attaque, le receveur Calvin Ridley est toujours à l’écart et les Falcons manquent de punch pour ébranler la défensive sous-estimée des Saints, qui concède le quatrième plus bas total de points dans la ligue. Cette unité prendra les choses en main.

Saints par 4

Broncos de Denver (4-4) vs Cowboys de Dallas (6-1)

PRESCOTT DE RETOUR

Photo AFP

Les Cowboys savoureront le retour de Dak Prescott. L’attaque des Cowboys est en train de s’élever comme l’une des meilleures, sinon la meilleure, de toute la NFL. Les coups viennent de partout et il y a autant de profondeur chez les receveurs que dans le champ-arrière. Les Broncos ont envoyé un drôle de message à leurs troupes en échangeant Von Miller. À 4-4, c’est un peu comme s’ils avaient lancé la serviette. À leur décharge, leur vétéran méritait une vraie chance de gagner.

Cowboys par 10

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (4-4) vs Panthers de la Caroline (4-4)

SUR LA BONNE VOIE

Photo AFP

Les Patriots jouent beaucoup mieux après un départ peu convaincant en début de saison. Ils jouent souvent leur meilleur football à partir de novembre et contrairement à l’an passé, ils ont cette fois les ressources pour être compétitifs à cette période de l’année. Les Panthers pourraient être privés du quart-arrière Sam Darnold, mais de la manière dont il jouait dans le dernier mois, ce ne serait pas une chute drastique avec PJ Walker derrière le centre. Les deux défensives rendront ce duel corsé.

Patriots par 3

Vikings du Minnesota (3-4) vs Ravens de Baltimore (5-2)

DUEL DES MAUVES

Photo AFP

Si les Vikings se sont fait charcuter par Cooper Rush à son premier départ dans la NFL, comment pourront-ils contenir les élans de Lamar Jackson? D’autant plus qu’ils sont privés de leur meilleur joueur défensif en Danielle Hunter. La pression risque d’être minime sur Jackson, qui aura le loisir de repérer ses receveurs en profondeur ou de gambader dans les verts pâturages. Les Ravens ont été parfois solides, parfois exécrables contre la passe et c’est l’enjeu à surveiller.

Ravens par 8

Browns de Cleveland (4-4) vs Bengals de Cincinnati (5-3)

DANS LA TOURMENTE

Photo AFP

Les Browns ont été limités à 14, 17 et 10 points à leurs trois derniers matchs. Voilà que la saga Odell Beckham a pris fin quand le receveur a été soumis au ballotage. À première vue, c’est une distraction de plus, mais le climat risque d’être moins nauséabond sans le receveur éternellement mécontent. Pour battre les Bengals, les Browns devront passer la balle. Cincinnati ne donne pas grand-chose au sol. Au moins, Mayfield n’aura plus le souci de devoir «nourrir» sa diva.

Browns par 1

Bills de Buffalo (5-2) vs Jaguars de Jacksonville (1-6)

DOMINATION ATTENDUE

Photo AFP

Contre une équipe mal dirigée, avec un quart-arrière en apprentissage, une défensive putride et un alignement plus troué qu’un filet de pêche, les Bills ne doivent pas seulement gagner, mais anéantir les Jaguars. Leurs deux derniers matchs ont été plus ou moins convaincants et c’est l’occasion idéale pour se refaire une confiance. Pauvre Trevor Lawrence, les Bills sont au sommet de la NFL en ne concédant que 182 verges aériennes par match. Ça regarde mal!

Bills par 20

Texans de Houston (1-7) vs Dolphins de Miami (1-7)

DUEL DES POUBELLES

Photo AFP

Quelle coïncidence! Deux des pires équipes du circuit, qui ont négocié en vain pendant des semaines pour un échange impliquant Deshaun Watson, en viennent aux prises. Seul point d’intérêt en dehors des pauvres supporteurs et familles de ces deux équipes : c’est le retour de Tyrod Taylor au poste de quart-arrière pour les Texans. Il avait été brillant à son seul match complet et en carrière face aux Dolphins, il revendique 10 touchés et aucune interception. Mais les Dolphins ne peuvent pas échapper ça, non?

Dolphins par 3

Raiders de Las Vegas (5-2) vs Giants de New York (2-6)

RAIDERS ÉPROUVÉS

Photo AFP

Après avoir géré avec succès la tempête Jon Gruden, voilà que les Raiders doivent cette fois nager en plein drame après que le receveur Henry Ruggs, en état d’ébriété, ait causé la mort d’une automobiliste. Il a été libéré sur-le-champ et l’équipe pourrait avoir la tête ailleurs, mais elle a démontré son sang-froid dans des situations difficiles à ce jour. Et les Giants sont encore trop affectés par les blessures pour constituer une réelle menace offensive.

Raiders par 6

Chargers de Los Angeles (4-3) vs Eagles de Philadelphie (3-5)

FIN DE LA DISETTE

Photo AFP

Dans les deux derniers revers des Chargers, Justin Herbert a pour une rare fois paru humain en complétant à chaque occasion moins de 57% de ses passes. Il a aussi été limité à 5 et 6,4 verges par tentative de passe, ce qui détonne de ses moyennes astronomiques habituelles. Et les Eagles, malgré leurs travers, sont huitièmes en défensive contre la passe. Herbert va se ressaisir, mais aura besoin de l’appui de son jeu au sol. Les Eagles sont 0-3 devant leurs partisans.

Chargers par 4

Packers de Green Bay (7-1) vs Chiefs de Kansas City (4-4)

DANS L’INCONNU

Photo AFP

Il est très difficile de prédire comment le jeune quart des Packers Jordan Love se tirera d’affaires à son premier départ, dans l’antre des Chiefs. Il affronte une défensive qui en arrache, ce qui le favorise. Toutefois, l’amplitude du moment et l’environnement hostile pourraient le rattraper. Les Chiefs jouent un deuxième match en six jours, tandis que les Packers ont savouré 10 jours de repos. Les quarts réservistes font bien cette saison, mais la tâche devant Love est énorme.

Chiefs par 3

Cardinals de l’Arizona (7-1) vs 49ers de San Francisco (3-4)

MURRAY, CAS INCERTAIN

Photo AFP

Les Cardinals sauront au dernier moment si Kyler Murray jouera. Pour un quart-arrière mobile comme lui, une blessure à la cheville n’a rien d’idéal. Plus tôt cette saison, les Cards avaient eu raison de justesse des 49ers (17-10) et Jimmy Garoppolo n’était pas en uniforme. Il n’est pas une menace immense, mais les Niners sont quand même mieux équipés avec leur pivot partant. Les Cardinals concèdent 120 verges par la course en moyenne et les 49ers exploiteront cette faille.

49ers par 3

Titans du Tennessee (6-2) vs Rams de Los Angeles (7-1)

PLEINS FEUX SUR MILLER

Nouvelle acquisition des Rams, le secondeur extérieur Von Miller risque d’avoir un impact immédiat sur la défensive. Les Titans sont privés de Derrick Henry et devront se rabattre davantage sur le jeu aérien. Ryan Tannehill leur rend de fiers services à ce niveau, mais il aura la broue dans le toupet à se sauver de Miller, Aaron Donald et Leonard Floyd. Les Rams ont aussi suffisamment de ressources dans la tertiaire pour limiter les gros receveurs des Titans.

Rams par 9

Bears de Chicago (3-5) vs Steelers de Pittsburgh (4-3)

DANGEREUX POUR FIELDS

Photo AFP

Le jeune quart des Bears Justin Fields a connu de bons moments malgré la défaite la semaine dernière. Ce qui effraie toutefois avec le duel de demain face aux Steelers, c’est que les Bears ont alloué 30 sacs du quart, le plus haut total dans la ligue cette saison. TJ Watt peine à essuyer la bave sur son menton... À l’attaque, les Steelers risquent d’embarquer dans le train Najee Harris contre une défensive qui donne 4,5 verges par course. Les Steelers pousseront leur séquence à quatre victoires.

Steelers par 5

À VOIR AUSSI