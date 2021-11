Podium en Grand Chelem pour un judoka québécois

Le judoka québécois François Gauthier-Drapeau connaît un début de saison à la hauteur de ses attentes, et même au-delà. Il a réalisé un nouvel accomplissement, samedi, en obtenant le premier podium de sa carrière en Grand Chelem à Bakou, en Azerbaïdjan.

Gauthier-Drapeau, 23 ans, s’est montré intraitable lors de sa finale pour la médaille de bronze, où il était opposé au Moldave Dorin Gotonoaga. Multipliant les attaques, le Québécois a vu ses efforts être récompensés dans la troisième minute du combat, lorsqu’il a marqué un waza-ari pour prendre les devants. Il a ensuite misé sur la ruse et la patience pour écouler le temps restant et, ultimement, remporter le bronze.

«Présentement, je ne peux pas être plus content, a commenté Gauthier-Drapeau, dans un communiqué transmis par Judo Canada. J’avais des objectifs élevés au début de la saison et je réussis non seulement à les atteindre, mais à les dépasser. Ça fait longtemps que je voulais une médaille en Grand Chelem et c’est fait.»

Récemment, le judoka avait aussi gagné une médaille de bronze à l’Open de Malaga, en Espagne.

«C’est rare que je célèbre des victoires, mais là, j’ai eu du mal à m’en empêcher, a avoué Gauthier-Drapeau. J’ai vraiment réalisé que je venais de gagner le combat et d’accomplir un autre objectif de longue date. C’est là que je constate que tout le travail et tous les entraînements des dernières années rapportent.»

Ce triomphe a mis un point d’exclamation à une journée couronnée de succès pour l’athlète originaire d’Alma qui conclut avec une fiche de quatre gains et un revers. Il a amorcé son parcours en remportant ses trois premiers duels, avant de perdre une chaude bataille contre le Turc Vedat Albayrak lors de la demi-finale. La prolongation a même été nécessaire pour déterminer le gagnant et c’est Albayrak, huitième au classement de la Fédération internationale de judo (IJF), qui a eu le dessus en l’emportant par ippon.

Le Turc a d’ailleurs réservé le même traitement au Croate Dominik Druzeta en grande finale pour rafler les grands honneurs de la compétition.

Les bons mots de l’entraîneur

L’entraîneur de l’équipe nationale de judo, Sasha Mehmedovic, a vanté son protégé qui poursuit sa progression fulgurante depuis le début de la présente campagne.

«François s’est très bien battu aujourd’hui (samedi) et cette première médaille en Grand Chelem est plus que méritée, a affirmé Mehmedovic. Il a démontré de belles habiletés et il a prouvé qu’il peut rivaliser avec les meilleurs au monde dans sa catégorie.»

– Avec la collaboration de Sportcom