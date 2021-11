Marché du travail: Québec dame le pion à Montréal

Québec compte maintenant moins de chômeurs qu’avant la pandémie et dame le pion à Montréal en ce qui concerne la création d’emplois au cours du dernier mois. La métropole traîne également de la patte pour son taux de chômage.

Vendredi, Statistique Canada a dévoilé son bilan du marché du travail pour le mois d’octobre. La région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec – qui couvre principalement le territoire des villes de Québec et de Lévis – a enregistré 40 % des emplois créés à travers la province.

Alors que la RMR de Québec a ajouté à son compteur plus ou moins 2800 nouveaux emplois (+0,6 %), dans la RMR de Montréal, ce sont environ 1300 emplois qui se sont perdus (-0,1 %), selon une analyse de Québec International. À travers la province, il s’est créé 6600 nouveaux postes ces dernières semaines.

Québec occupe aussi la première marche du podium parmi les principales RMR canadiennes pour son faible taux de chômage (3,8 %). Il est à 6,4 %, au-dessus de la moyenne québécoise (5,6 %), à l’autre bout de l’autoroute 20.

« La réouverture progressive de l’économie depuis le mois de juin, concorde avec une solide reprise de l’emploi dans la région [de Québec] (5,5 %), une dynamique supérieure à celle observée dans l’ensemble du Québec (1,5 %) », note dans son rapport l’économiste de Québec International, Émile Émond.

Taux encore élevé

Si on regarde maintenant du côté des chercheurs d’emploi, le nombre de chômeurs a chuté à 17 600, en octobre, à Québec. En février 2020, soit le mois précédant les mesures pour contrer la COVID-19 en sol québécois, 18 700 personnes étaient à la recherche d’un nouveau boulot.

Dans la RMR de Montréal, malgré la fin de la Prestation canadienne de la relance économique et la reprise de plusieurs activités, le nombre de chômeurs est encore supérieur de 20 % à celui d’avant la pandémie. Environ 155 800 personnes étaient toujours sans travail en octobre.

Il faut dire que la métropole n’est pas la seule à travers la province à ne pas avoir récupéré des impacts de la crise sanitaire. La moyenne du nombre de chômeurs au Québec est également encore plus élevée, de 16,5 %, qu’avant la pandémie.

Durant le dernier mois, il s’est créé au Québec des emplois notamment en « agriculture », en « information, culture et loisir », en « services d’enseignements », en « finance, assurances, services immobiliers et de location » et dans le « commerce de gros et de détail ».

« Le mois dernier, les gains québécois ont été répartis dans un grand nombre de secteurs, alors que les pertes ont été concentrées principalement dans deux secteurs d’activité : la fabrication (-15 900) et l’hébergement et la restauration (-10 900) », mentionne dans un rapport Joëlle Noreau, économiste principale chez Desjardins.

Au cours des 10 premiers mois de 2021, comparativement à la même période de 2020, il s’est ajouté 174 900 emplois au Québec. Ce gain provient essentiellement des emplois à temps complet (+138 200), mais aussi de ceux à temps partiel (+36 700).

– Avec l’Agence QMI

Taux de chômage en octobre dans les principales RMR canadiennes

Québec : 3,8 %

Toronto : 8,4 %

Montréal : 6,4 %

Vancouver : 6,2 %

Calgary : 8 %

Edmonton : 8 %

Ottawa : 5,1 %

Winnipeg : 6,1 %

Source : Québec International

Diminution ou création d’emplois par secteur

Services publics : – 6,2 %

Services d’hébergement et de restauration : – 5,6 %

Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien : – 3,7 %

Fabrication : – 3,2 %

Commerce de gros et de détail : 0,9 %

Services d’enseignement : 0,9 %

Construction : 0,7 %

Information, culture et loisirs : 1 %

Finance, assurances, services immobiliers et de location : 1,8 %

Agriculture : 2,1 %

Source : Statistique Canada

