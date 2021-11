Rebâtir un quotidien bouleversé

Auteure de douze romans traduits dans 19 langues, l’écrivaine française Valérie Tong Cuong décrit l’impact d’un acte criminel et de l’incarcération d’un jeune homme de bonne famille dans son nouveau roman, Un tesson d’éternité. Elle y raconte l’histoire bouleversante d’Anna Gauthier, une femme qui mène une vie à l’abri des tourments et qui voit son quotidien changer du tout au tout l’espace d’un été.

Anna Gauthier vit paisiblement au cœur d’une famille soudée. Dans un climat social inflammable, un incident survient et son fils Léo, un lycéen sans histoire, se retrouve aux prises avec la justice.

Jour après jour, Anna assiste à l’écroulement de son monde, qu’elle a pourtant bâti brique par brique pour vivre en paix. Comment garder le contrôle de sa vie lorsque les repères se perdent tout d’un coup ?

Valérie Tong Cuong, auteure de L’atelier des miracles et du roman acclamé Par amour, s’est intéressée une fois de plus aux événements qui peuvent chambouler une vie dans ce nouveau livre.

L’écrivaine voulait étudier les différents déterminismes qui dirigent nos vies dans son nouveau roman. « Je voulais comprendre dans quelle mesure on pouvait s’émanciper de ce qui nous a été assigné, échapper à ce qui nous avait construit dans les premières périodes de nos vies », explique-t-elle.

Le monde carcéral

Elle voulait aussi aborder l’univers carcéral. « C’est un univers que je connais plutôt bien parce que je me rends régulièrement en prison, dans le cadre d’ateliers de culture. Je soutiens une fondation qui est dédiée à l’univers carcéral et à la lutte contre l’illettrisme, au développement de la lecture et de l’écriture dans l’univers carcéral. »

Elle voulait permettre aux lecteurs d’y entrer, par un biais peu développé en littérature : la manière dont les proches sont confrontés à l’univers carcéral et la manière dont l’incarcération impacte aussi leur vie.

« Pour moi, ça devait dépasser ce qui se passait entre les murs – qui est évidemment important et j’en parle dans le roman. Mais je voulais montrer la façon dont l’incarcération vient complètement rebattre les cartes. Cette incarcération peut complètement prendre le contrôle de la vie des proches, qui devient dépendante du rythme de vie de leur proche incarcéré, et dépendante aussi de ce qui est permis, pas permis, entre les murs. »

La notion de liberté

Le personnage d’Anna Gauthier a surgi dans son paysage mental. « À travers Anna, je savais que j’allais pouvoir exprimer toutes ces interrogations et que j’allais pouvoir remettre en question le sens de la liberté. Qu’est-ce qu’être libre ? Et la liberté sera le trait d’union entre ces deux grandes thématiques : à la fois la prison, d’un côté, et nos prisons invisibles, ou les structures dans lesquelles ont est enfermés et les structures dans lesquelles on s’enferme soi-même depuis l’enfance. »

Photo courtoisie