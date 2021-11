Rugby féminin: une bannière qui manquait au Rouge et Or

Couronnée championne canadienne en novembre 2019, l’équipe féminine de rugby du Rouge et Or de l’Université Laval avait pourtant échappé la bannière provinciale cette année-là. Elle a remédié à la situation, vendredi soir à Québec, en l’emportant 27 à 17 contre les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa.

« Ça fait du bien, on mérite la victoire, a commenté l’entraîneur-chef Kevin Rouet, sur le site web du Rouge et Or. On a vraiment bien joué ce soir (vendredi). Oui on pensait au Championnat canadien, mais on avait absolument besoin de cette bannière. Elle nous manquait depuis 10 ans.»

Avec la déception des trois dernières finales provinciales en tête, le Rouge et Or a donc eu sa revanche en battant les Gee-Gees. La séquence de championnats provinciaux consécutifs des représentantes d’Ottawa, en rugby féminin, a ainsi été stoppée à six.

Le Rouge et Or, tout comme les Gee-Gees, prendra maintenant part au Championnat canadien à Kingston, en Ontario, à compter de mercredi.

