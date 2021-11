Séduire les jeunes adultes

Dans la dernière décennie, les cotes d’écoute de la télévision traditionnelle auprès des 12-17 ans et des 18-24 ans ont fondu. Longtemps négligés par les diffuseurs, les « vieux ados » et les « jeunes adultes » ont déserté au profit des plateformes d’écoute en continu et ont tendance à privilégier des contenus étrangers. Pour développer ce public d’avenir, plusieurs séries s’intéressent à eux. Analyse sommaire de ce phénomène nécessaire.

« Quand on a soumis Campus à Vrak, la chaîne était un peu plus jeunesse et cherchait une série qui allait se situer entre l’adolescence et la vie adulte, se souvient le producteur Michel D’Astous. Dans le jargon on dit que c’est une série “aspirationnelle”, ce qui veut dire qu’on veut rejoindre les 14-17 ans non pas en leur montrant ce qu’ils vivent, mais plutôt ce qu’ils s’attendent à vivre dans les prochaines années. Les personnages étant un peu plus vieux qu’eux. »

Écrite par François Pagé, Campus suit le quotidien d’un groupe d’universitaires qui vit en résidence. « Le milieu universitaire n’avait à ma connaissance pas ou peu été abordé en fiction au Québec, poursuit le producteur. Nos personnages ont entre 18 et 24 ans, ont des profils différents, ne sont pas tous dans la même année. Béthanie (Marine Johnson) a 18 ans, Myriam (Eve Lemieux) a un abonnement à l’université. Il y en a qui sont en 2e ou 3e année, on a un ancien étudiant qui est chargé de cours. Mais tous étudient dans la même faculté. Et le fait qu’ils habitent tous la même résidence nous permet d’avoir plus de relationnel. »

Contenu plus edgy

Les plateformes d’écoute en continu ont bouleversé la façon de raconter des histoires aux ados comme aux jeunes adultes. Moins forcées d’être grand public, on s’y permet d’être plus cru, plus dur, d’aborder des sujets plus sensibles ou plus audacieux. « Avec Campus nous avons voulu faire une série plus edgy, moins bon enfant, moins consensuelle, avoue Michel D’Astous. On parle de stress de performance, de suicide, d’amour à trois, de relation prof-étudiant, d’intimidation, de la culture woke ; on a un personnage qui deale de la drogue, un autre qui est quasiment illettré, une autre qui est marginale. On a évité de faire faussement jeune dans le vocabulaire. On a tourné de façon cinéma-vérité. »

Une approche qui diffère du co-viewing qui mise davantage sur la famille et qui doit être fédérateur à heure de grande écoute sur les chaînes généralistes. « On veut être actuels et les diffuseurs ont cette préoccupation généralisée d’être pertinents pour un public qui échappe à la diffusion traditionnelle, conclut-il. »

Partitions costaudes

Pour attirer les jeunes téléspectateurs qui ont accès à une offre multiple, ils doivent se reconnaître. Les acteurs se retrouvent donc très jeunes à défendre des rôles chargés ou des situations délicates.

« Plus on se voit et plus on tombe en amour avec un comédien qui a notre âge et qu’on a envie de suivre dans une série, confirme le codirecteur de casting de l’entreprise Gros plan, Pierre Pageau. De plus en plus d’intrigues principales sont portées par des jeunes et les niveaux de jeux sont très exigeants. Les scénaristes n’ont plus peur d’écrire pour eux. »

Beaucoup d’acteurs ados et jeunes adultes ont commencé leur carrière très tôt. Plusieurs ont tenu déjà des rôles costauds. « Toute une industrie s’est développée et de bonnes agences entourent très bien les enfants et les adolescents en leur donnant accès à des ateliers de jeu devant la caméra. Ils sont appelés à défendre des rôles-titres substantiels. »

S’assumer

C’est à Pierre Pageau que l’on doit notamment la distribution d’Alertes. Cette saison, il y était question de viol et d’intimidation. Des gestes qui vont loin et pour lesquels les jeunes acteurs n’ont souvent aucun vécu. Les textes relèvent d’une grande intimité, sont durs ou sensibles et exigent d’être pleinement investis.

« Les jeunes comprennent la notion de fiction et se préoccupent moins de ce que leurs pairs vont penser. Quand un jeune est invité en audition, on implique très rapidement la participation du parent. Ce genre de rôle, un jeune doit l’assumer et en comprendre tous les enjeux. En audition, on demande généralement deux ou trois scènes qui définissent bien le personnage, qui l’amène dans des zones d’émotions sans que ce soit les scènes plus sensibles. On laisse quelques jours de symbiose sur le plateau pour aborder les grosses scènes. » Les directeurs de casting comme Pierre Pageau ont accès à de nombreux jeunes talentueux et expérimentés en plus de découvrir constamment de nouveaux talents. En prenant de bonnes décisions, un jeune acteur peut aller loin. « Il n’est plus rare de retrouver dans les écoles de théâtre des jeunes qui ont défendu de gros rôles. Ils vont peaufiner leur outil de travail. » De jeunes adultes formés et expérimentés, prêts à endosser d’autres grands rôles pour émouvoir toute une nouvelle génération et les raccrocher, d’une certaine façon, à notre télé.

Alertes

Campus

6 Séries sur nos ondes

Alertes

Cette série policière nous montre le quotidien des membres de l’Escouade qui enquêtent sur des personnes disparues. Cette saison, l’intrigue tourne autour d’un groupe d’adolescents qui traînent dans un boisé. Alors qu’une jeune fille a disparu, la fille des psychologues-criminologues Pénélope et Hugo, Mia, se retrouve mêlée à l’enquête.

Alertes

Campus

On y suit les défis au quotidien d’un groupe de sept étudiants d’une résidence universitaire. Il est question de polyamour, de drogue, de racisme, de militantisme, d’identité, de suicide aussi alors qu’un drame vient à la fois les bouleverser et les souder.

Campus

Clash

Cette série explore les aléas d’un groupe de jeunes âgés de 18 à 25 ans dont six d’entre eux se sont rencontrés dans un centre de réhabilitation. Alors que chacun doit composer avec une nouvelle mobilité, des facultés amoindries, des séquelles physiques apparentes et des séquelles psychologiques importantes, des amitiés se tissent, des amours se forment. La troisième saison révèle d’autres défis à la suite d’une fusillade.

Clash

Chaos

Le chanteur INVO attire les foules et principalement les jeunes. Lors de son dernier concert, une bombe a éclaté dans la section VIP faisant plusieurs victimes et bouleversant le destin des gens présents et de leurs proches. La série suit une dizaine de jeunes avant, pendant et après l’événement.

Chaos

Toute la vie

Permettre à de jeunes mères de finir leur 5e secondaire, c’est le défi que se sont donné les employés de l’école Marie-Labrecque. Chaque future maman vient avec sa propre histoire. On y aborde des questions de religion, de racisme, de genre, de violence conjugale, des problèmes de jeux, d’estime de soi, de santé, d’éthique.

Toute la vie

L’Échappée

Ce centre jeunesse (qui hérite dorénavant de cas lourds) accueille des adolescents depuis six saisons déjà. Certains d’entre eux sont devenus de jeunes adultes, ont pris leur destin en main, se sont trouvé des vocations ou cherchent encore à le faire. C’est le cas de Claudie, mais aussi de Joëlle, d’Astrid et de Rosalie que nous continuons à suivre.