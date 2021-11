Sorcières de Salem: sombre univers

Le classique Les Sorcières de Salem est revisité au Théâtre Denise-Pelletier pour mettre en lumière la domination des hommes sur les femmes, une approche intéressante qui débouche toutefois sur un résultat mitigé.

Dans sa célèbre pièce écrite en 1953, Arthur Miller dressait des parallèles entre la traque envers les communistes aux États-Unis et cet événement marquant de l’histoire coloniale américaine qui s’est déroulée au 17e siècle.

Sarah Berthiaume, qui a traduit et adapté cette œuvre, et Édith Patenaude, qui assure la mise en scène, ont décidé de l’actualiser en soulignant plutôt la main mise de l’homme sur le pouvoir et sur les femmes.

L’idée est bonne puisqu’elles jettent un regard différent sur ces filles accusées, à tort, de sorcellerie, qui sont poussées par des hommes en position d’autorité à dénoncer d’autres innocents comme étant les suppôts de Satan. Celles qui mentent pour sauver leur peau sont en quelque sorte les victimes de ce système puritain masculin.

Toutefois, un monologue rajouté pour pourfendre des inégalités qui persistent encore aujourd’hui tombe comme un cheveu sur la soupe. Vers la fin du spectacle, Tituba, l’esclave noire jouée par Anna Beaupré Moulounda, prend la parole dans une tirade qui sort complètement le public du récit. Plusieurs spectateurs croient alors qu’il s’agit de la conclusion de la pièce, mais ce n’est pas le cas. Malaise.

Ce spectacle campe cette histoire tragique dans un sombre univers. Le décor est noir et dépouillé, l’éclairage est tamisé, les protagonistes sont vêtus de la couleur du deuil. Les effets sonores incessants donnent une impression de fin du monde et d’un inexorable jugement dernier.

On sent non seulement l’engrenage de la peur, mais aussi celui de l’étroitesse d’esprit et de la médisance. En somme, c’est la Grande Noirceur.

Prestations convaincantes

Les comédiens offrent des prestations convaincantes. Emmanuelle Lussier-Martinez, Catherine Larochelle, Anna Sanchez et Maude Boutin St-Pierre rendent avec justesse ces jeunes femmes supposément affligées par le diable qui se retournent notamment contre leur « amie », jouée avec précision par Elisabeth Smith. Étienne Pilon présente un solide père de famille, secondé par sa femme, Éveline Gélinas. Mathieu Gosselin et Adrien Bletton incarnent la loi de Dieu dans ce qu’elle peut avoir de plus obtus, tandis que Sébastien Rajotte est parfait dans la peau du révérend Parris. Finalement, Luc Bourgeois donne vie à un autre ecclésiastique pris de remords après avoir favorisé ce terrible dérapage.

Même si la détresse des gens faussement accusés est un peu occultée, cette pièce est bien ficelée. Et elle demeure tout à fait pertinente puisqu’elle aborde des thèmes assurément de notre époque comme la dénonciation, les raccourcis intellectuels, ainsi que le poids des croyances et de la peur sur le jugement.

Les Sorcières de Salem est présentée jusqu’au 27 novembre au Théâtre Denise-Pelletier.