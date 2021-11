SOS patrimoine!

On serait porté à croire, devant l’ampleur du désastre, que les démolisseurs et promoteurs de « l’empire du neuf », que les spécialistes de « l’évidage du paysage » règnent en maîtres sur le Québec.

Il ne se passe pas une semaine sans qu’on apprenne, par les journaux, qu’un boisé centenaire, qu’une maison ancestrale, qu’une église ou une chapelle historique sont passés sous le pic des démolisseurs pour être remplacés par un monument à la laideur.

Il y aurait ainsi 3000 bâtiments ancestraux démolis chaque année au Québec, tandis que vingt mille autres seraient défigurés.

À ce rythme, la population du Québec risque de devenir bientôt amnésique. C’est une partie de notre héritage culturel et mémoriel qui disparaît ainsi de façon brutale, sans laisser de traces, au nom d’une modernité bidon.

L’auteure, Marie-Hélène Voyer, n’entend pas se lancer, dans cet ouvrage, dans une glorification du passé tout comme elle ne propose pas de transformer les villes en musée. Mais « on devinera un agacement contre les fétichistes de l’inauthentique, contre les apôtres du façadisme, contre les euphoriques de la fausse grandeur et contre les marchandeurs de liberté qui confisquent l’espace commun au profit de quelques privilégiés ».

Voyer, une authentique empêcheuse de démolir en rond, rappelle qu’en 1922, « on comptait quelque 90 000 travailleurs de métiers traditionnels de la construction. Aujourd’hui, il en reste 500 pour entretenir un potentiel de 350 000 bâtiments anciens », sans compter que c’est aussi tout un pan de connaissances léguées par nos artisans d’hier qui disparaît. Pourtant, on ne saurait se passer de cette mémoire architecturale.

L’écrivain Jacques Ferron, dans son récit L’amélanchier, souligne l’importance de ce lieu fondamental, la maison, « un refuge qui nous protège de l’égarement et de l’oubli » et « première mémoire de l’enfance », pour fonder une identité durable. C’est ce que découvre l’héroïne Tinamer au contact de ces enfants égarés dans les couloirs de l’hôpital psychiatrique du Mont-Thabor (Saint-Jean-de-Dieu), privés de leurs repères et « condamnés à vivre en des lieux aseptiques, dans le désert de l’inconnu [...] frappés de stupeur à jamais ».

Comme l’affirmait merveilleusement bien le poète et cinéaste Pierre Perrault, « les maisons qui n’ont pas eu le temps de vieillir, on les démolit avant d’apprendre à les aimer, avant d’en faire une histoire, de peur que quelqu’un ne s’avise d’en garder souvenir. Rien n’est plus inquiétant que la mémoire. Rien n’est plus troublant qu’un lieu qui signifie quelque chose. Rien n’est plus dangereux qu’un quartier. »

Pas de vision à long terme

Rappelant la démolition, autorisée en 2019 par la Ville de Québec, de la maison Pasquier, « l’une des plus vieilles maisons au Canada, construite au tournant des années 1700, sous prétexte de son authenticité perdue » — huit générations d’une même famille avaient habité cette demeure ! —, Voyer dénonce « l’absence de cohérence et de vision à long terme de nos politiques publiques et, dans une plus large mesure, l’absence de philosophie du territoire au sein de nos gouvernements successifs ».

On improvise, on colmate, on s’accommode du « mieux que rien », en brandissant des arguments économiques qu’on truffe toujours de considérations sanitaires et sécuritaires. On est incapable de faire preuve d’une vision à long terme, « dans ce moins-que-pays où l’on excelle dans la fabrique du vide et dans l’art de la table rase, le cou tordu vers l’avenir », déplore l’auteure, qui enseigne la littérature au cégep de Rimouski.

Rien qu’Un leurre

Préserver notre patrimoine, c’est reconnaître et apprécier la vie qui a hanté ces lieux et ces décors, exhorte l’auteure qui écorche au passage l’aspirant maire Denis Coderre qui propose, dans son livre Retrouver Montréal, rien de moins que « d’étirer la ville en hauteur et de permettre des constructions plus élevées que le mont Royal ».

Cette course effrénée vers le plus grand luxe, vers l’ailleurs toujours exotique, vers le plus-que-nouveau, au milieu de villes-banlieues « platement hollywoodiennes » et de « campagnes gentiment gentrifiées » n’est qu’un leurre de plus sur la voie de l’aliénation.

« Il faut ruser toujours mieux pour résister aux attaques avalantes et aplanissantes des promoteurs qui ne pensent qu’à engloutir l’espace et le bien commun pour leur propre profit [et] dénoncer le laxisme des élus à cravate », conclut Marie-Hélène Voyer, dans un émouvant appel à la solidarité.

