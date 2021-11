Trois juges québécois semoncés

Trois juges qui ont commis des excès de langage et de comportement en plein tribunal ont fait l’objet de décisions au cours des dernières semaines de la part de comités d’enquête du Conseil de la magistrature du Québec.

Bruno Leclerc

Photo d'archives

Le juge Bruno Leclerc, de la Cour du Québec à Joliette, devrait être réprimandé pour avoir proféré une blague de mauvais goût à l’endroit d’un accusé confus et vulnérable lors d’un procès criminel en juillet 2020.

L’accusé, qui était dépassé par la situation, avait tenté au début du procès contre lui d’obtenir le nom du juge Leclerc. À la blague, le magistrat lui avait plutôt donné le nom d’un autre juge de Joliette.

Même si le juge Leclerc s’est excusé par la suite, le comité d’enquête du Conseil de la magistrature chargé du dossier recommande l’ajout d’une note défavorable à son dossier. « [Il] a manqué à son devoir d’agir avec intégrité, dignité et honneur », écrit le comité dans sa décision.

« Le juge n’a pas compris, ajoute-t-on, que l’état de vulnérabilité de l’accusé nécessitait qu’il s’assure du respect de ses droits les plus élémentaires et fondamentaux. »

Bertrand St-Arnaud

Photo d’archives et Martin Alarie

Le juge Bertrand St-Arnaud, un ancien ministre québécois de la Justice qui siège à Salaberry-de-Valleyfield, a quant à lui fait preuve de propos agressifs et impolis à l’égard d’une stagiaire en droit qui avait eu le malheur de lui tenir tête en cour, à l’automne de 2020.

Il échappera toutefois aux réprimandes du Conseil de la magistrature, puisque le comité d’enquête chargé du dossier a choisi de classer l’affaire.

La stagiaire, maintenant avocate, a décidé de retirer sa plainte après que le juge St-Arnaud lui eut adressé une lettre d’excuses bien senties dans laquelle il reconnaissait s’être emporté exagérément.

« Mon comportement n’a pas été à la hauteur et j’en suis désolé. J’aurais dû assurément m’exprimer d’une manière plus posée », écrivait le magistrat dans la lettre, dont notre Bureau d’enquête a pu obtenir copie.

Denise Descôteaux

La juge Denise Descôteaux, qui siège à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, était visée par des plaintes déposées par la Direction de la protection de la jeunesse concernant son comportement lors de causes entendues en Chambre de la jeunesse.

On lui reprochait de s’être emportée, d’avoir haussé le ton et fait des remarques sarcastiques et méprisantes auprès d’intervenants et d’avocats pendant plusieurs auditions entre 2016 et 2020.

Le comité d’enquête du Conseil de la magistrature conclut que la juge a manqué à ses devoirs en démontrant un comportement impartial et en agissant avec une « intensité [qui] lui a fait perdre sa dignité ».

Aucune sanction n’est suggérée pour l’instant, mais la juge devra comparaître devant le Conseil pour qu’on en établisse une.

D’autres plaintes quant à son comportement ont aussi été déposées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.