Une performance sans bavure de Jonathan Sénécal et les Carabins

Avec le quart-arrière Jonathan Sénécal en grande forme, parfois surhumain, les Carabins de l’Université de Montréal ont facilement évité le piège du Vert & Or de l’Université Sherbrooke en remportant leur demi-finale par le pointage de 31 à 3, samedi après-midi, au CEPSUM.

Comme toujours, l’ambiance au stade situé sur le flanc du Mont-Royal était électrique. Les partisans ont eu de quoi se réjouir, puisque leurs favoris ont limité les Verts à moins de 10 points pour une troisième fois cette saison.

Après l’ouverture du pointage par Sherbrooke sur un botté de placement, Sénécal a remonté le terrain à plusieurs reprises à coup de longs relais. C’est pourtant avec ses jambes que le quart s’est d'abord démarqué vers la fin du premier quart en inscrivant le premier touché des Carabins. L’athlète de 22 ans a eu de la difficulté à maîtriser le ballon envoyé par son centre, mais a ensuite couru sur la largeur du terrain pour tout juste franchir la zone payante.

Avec une confortable avance, les Carabins ont aussi utilisé le quart Dimitri Morand en fin de rencontre.

Sans surprise, les Carabins croiseront le fer avec le Rouge et Or de l’Université Laval en finale de la Coupe Dunsmore, dimanche, à Montréal. Le Rouge et Or a vaincu les Stingers de Concordia, samedi.