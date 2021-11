Victoire obligatoire pour le CF Montréal

C’est dimanche que ça passe ou ça casse pour le CF Montréal. Une victoire contre Orlando au Stade Saputo et l’équipe obtient son billet pour les séries éliminatoires.

Et c’est le seul scénario possible. Un match nul ne sera pas suffisant. Toutefois, Orlando peut prendre la place avec une égalité, ce qui risque de nous offrir une rencontre pour le moins particulière.

« J’ai jamais voulu jouer pour un match nul, ça se retourne toujours contre toi. Après, on ne peut pas se focaliser sur eux, il faut penser à ce qu’on doit faire », a insisté Laurent Ciman qui prenait la place de Wilfried Nancy face aux médias lors du point de presse d’avant-match.

L’entraîneur-chef a eu des symptômes grippaux, mais ce n’est pas la COVID pour laquelle il a reçu un test négatif. Déjà mercredi, il avait la voix éraillée.

Intense

Considérant l’enjeu, on peut s’attendre à un affrontement intense entre les deux équipes.

« Ça va être un match décisif pour l’une ou l’autre équipe. Il va y avoir beaucoup de tensions et de duels, il va y avoir beaucoup de contact », croit Ciman qui aimait bien ce genre de match du temps où il était joueur.

L’adjoint de Wilfried Nancy fait aussi valoir l’importance de connaître un bon début de rencontre afin d’établir le rythme.

« Déjà à la première seconde, il faut leur montrer qu’on veut faire un résultat à domicile. Il faut avoir une bonne entame de match comme on l’a fait contre Houston. »

Gestion

Il a beaucoup été question de la gestion des émotions cette semaine et c’est normal, le CF Montréal est une équipe jeune.

Wilfried Nancy doit continuellement trouver la zone appropriée entre la pression positive et le stress qui peut être envahissant.

« Ça ne va vraiment pas être un match facile à gérer parce que c’est LE match qui détermine si on fait les séries ou pas », a reconnu Zohran Bassong, lui-même un jeune de 22 ans.

« On accumule du stress dans la semaine parce qu’on y pense, mais je crois que c’est un stress positif parce qu’on a travaillé fort toute l’année et on a envie que ces efforts soient récompensés par une place en séries. »

Frapper tôt

Quand Laurent Ciman parle d’établir le contrôle du match rapidement, il veut aussi prendre les devants rapidement.

« Ça va être primordial ce premier but. Si on arrive à marquer tôt, ça va ouvrir le jeu. Sinon, ça risque d’être compliqué de passer cette muraille », croit-il.

S’il parle d’ouvrir le jeu, c’est parce que si Orlando se retrouve derrière au pointage, les Floridiens devront déroger à leur plan de match.

On l’a mentionné, Orlando n’a besoin que d’un point du verdict nul pour assurer sa place en séries.

Mais l’équipe pourrait décider de se camper dans un jeu très défensif dès le début de la rencontre pour tenter de jouer la nulle.

Un succès

Depuis quelques années, la MLS organise les derniers matchs de la saison la même journée. Les équipes de l’Est jouent en premier, puis ça sera l’Ouest à 18 h.

On doit lever notre chapeau à la ligue qui présente encore une fois une « Journée décisive » de beau calibre.

Dans l’Association Est, seules les quatre premières équipes ont déjà leur place en séries. Six équipes sont toujours dans le coup pour les trois dernières places.

C’est le même scénario dans l’Association Ouest où les quatre premières places sont elles aussi prises, laissant cinq équipes derrière pour les trois places restantes.

Est-ce que l’attaque se réveillera ?

Lors de la victoire de 2 à 0 remportée contre Houston mercredi, les deux buts ont été marqués par des défenseurs. Est-ce que ça sera au tour de l’attaque dimanche ?

Pour répondre à la question, il faudrait peut-être savoir si Romell Quioto sera en mesure de jouer, lui qui a fait un retour au jeu en jouant 24 minutes contre Houston.

L’attaquant hondurien a raté les quatre rencontres précédentes en raison d’une blessure à la cuisse droite.

Le meilleur buteur de l’équipe, avec huit buts, a amorcé l’entraînement avec ses coéquipiers vendredi, mais quand les partants sont rentrés, il est resté sur le terrain à prendre des tirs sur un gardien sans participer au jeu collectif avec les réservistes.

Laurent Ciman a assuré qu’il était en mesure de jouer, mais il semblait tout de même mal à l’aise par moment vendredi matin. Il va sans dire que sa présence serait majeure pour le CF Montréal cet après-midi.

Adversaire connu

Il s’agira d’un troisième match entre les deux équipes depuis le 15 septembre dernier. Aussi bien dire qu’elles commencent à bien se connaître.

Le CF Montréal a remporté le premier affrontement à Orlando par la marque de 4 à 2 dans une rencontre marquée par l’expulsion de Nani sur un second carton jaune.

Le 20 octobre, l’équipe est allée chercher un verdict nul de 1 à 1, toujours en Floride.

En plus de jouer pour une place en séries, Orlando doit aussi être animé par une petite envie de vengeance.

Surprise

« On sait qu’Orlando est très fort en transition offensive et on veut aussi jouer un football offensif, alors ça risque de faire un match intéressant », précise Mathieu Choinière qui a soutenu mieux comprendre comment affronter Nani.

Mais Zorhan Bassong affirme qu’il faut se préparer pour un sac à surprises.

« Je ne sais pas vraiment avec quelles intentions ils vont venir. Peut-être qu’ils vont essayer de protéger un peu plus l’arrière [pour protéger le match nul].

«Peut-être que ça va être un match totalement différent de ce que l’on projette», a-t-il aussi admis.

L’adversaire en 5 points

1. Juste un point

Si le CF Montréal a obligatoirement besoin de la victoire pour se qualifier pour les séries éliminatoires, Orlando n’a besoin que d’un petit point, soit un verdict nul, pour assurer sa place dans le tournoi d’automne.

2. Fin difficile

Il n’y a pas si longtemps, Orlando se battait pour la seconde place dans l’Association Est, mais la fin de saison est difficile. L’équipe de Floride n’a que deux victoires à ses onze derniers matchs (2-5-4) et n’a pas gagné à ses quatre dernières parties (0-1-3).

3. Bonne attaque

Si Orlando doit encore se battre pour une place en séries, ce n’est pas en raison de son attaque puisque l’équipe n’a été blanchie que quatre fois cette saison, dont deux fois dans des matchs nuls de 0 à 0.

4. Deux joueurs majeurs

Si le CF Montréal veut l’emporter, il se doit d’accorder une attention particulière à deux joueurs : Nani et Daryl Dike. Le premier est le maestro de l’attaque avec dix buts et huit passes, pendant que le second a neuf buts et trois passes.

5. Passage à vide

Orlando a remporté trois de ses quatre victoires à l’étranger avant le 26 juin. Depuis, l’équipe peine avec une fiche de 1-6-4 sur les gazons adverses pour sept points. L’équipe a amassé dix points à ses cinq premières sorties (3-1-1) en déplacement.