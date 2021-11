Alexandra Labbé remporte un second mandat à Chambly

La mairesse Alexandra Labbé a été élue pour un second mandat à la tête de la ville de Chambly avec une écrasante majorité contre sa rivale.

Mme Labbé, qui s’est présentée comme candidate indépendante, a facilement récolté plus de 70% des votes contre Julie Daigneault, du parti Démocratie Chambly.

« On ne s’attendait pas à ça ce soir. Les résultats dépassent toutes mes attentes. On envoie un message fort comme quoi on peut être candidate indépendante et remporter notre pari des élections municipales. C’était toute une campagne », s’est réjouie la mairesse.

Les Chamblyens ont renouvelé leur confiance hier soir envers Alexandra Labbé, qui a décroché un premier mandat de mairesse à Chambly, il y a deux ans. À son arrivée, la vie politique de cette municipalité d’environ 31 000 habitants était mouvementée.

Francis Pilon / JdeM

C’est en partie en raison de leur ex-maire controversé, Denis Lavoie, qui a notamment été visé par une enquête criminelle de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) en 2019. À l’époque, M. Lavoie avait remis sa démission. Il avait prétexté des problèmes de santé pour justifier sa décision.

Notons que l’élection municipale de 2021 est la troisième à avoir lieu à Chambly en quatre ans.

Terrain de golf qui divise

Au cours des derniers mois, l’avenir d’un terrain de golf resté vacant à Chambly est devenu le nerf de la guerre dans la campagne électorale municipale.

Il a même divisé les deux candidates à la mairie qui proposaient des visions différentes sur ce projet. L’ancien golf créé en 1927 et fermé depuis 2010 est désormais le dernier espace vert significatif de la municipalité.

En entrevue avec le Journal, la nouvelle cheffe de Démocratie Chambly, Julie Daigneault, proposait de «convertir à 100 % en parc écologique le terrain».

Pour la mairesse Alexandra Labbé, cette proposition n’était pas cohérente puisqu’une route devait être construite sur le terrain au minimum pour diminuer le trafic dans le secteur.

«Oui, on veut préserver le maximum du terrain vert. Mais ça prend des aménagements routiers et tout le monde est d’accord», soutenait-elle.