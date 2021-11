Améliorer sa vie et sa santé

Connaissez-vous le Seitai ? Originaire du Japon, la pratique du Seitai tient certaines de ses origines de la médecine classique chinoise. On en retient essentiellement l’idée que le corps a une capacité naturelle à se rééquilibrer, en s’adaptant. Une manière de s’autoguérir en retrouvant sa propre vitalité.

L’auteure, Laura López Coto, instructrice certifiée de Seitai, révèle dans son livre des méthodes efficaces permettant de tirer des bienfaits du Seitai tout en nous expliquant sa philosophie sur cette pratique. On comprend rapidement que l’énergie vitale est reliée au souffle et à la respiration. Outre tous les bienfaits d’une bonne respiration, comme la gestion de l’anxiété, une bonne digestion ou encore avoir accès à un sommeil réparateur et une bonne circulation sanguine, d’autres bienfaits s’ajoutent à la liste.

La gestion des émotions

Nous savons tous qu’en Occident, plusieurs, souffrant d’un certain mal de vivre, vont gérer leurs émotions en prenant de la médication. Comme personne ne veut souffrir, on adhère à ce concept, plus particulièrement lorsque la médication est efficace et permet de vivre normalement. Personne ici ne propose d’arrêter cela. Néanmoins, dans la vision du Seitai, arrêter de souffrir signifie aussi arrêter de ressentir ; une forme de dépossession de ses propres émotions. Pourtant, sachant que chaque émotion a son origine en nous et peut nous apprendre quelque chose sur nous, on remet en question l’idée de les enfouir au lieu de les analyser, se les approprier pour mieux s’en détacher. Ceci n’est qu’un exemple de la vision du Seitai.

L’auteur s’interroge aussi sur les méthodes médicales relatives aux maux de dos qui sont souvent liés à un déplacement de l’une ou de plusieurs vertèbres, causant de grandes douleurs, mais elle estime que ce mal n’est pas simplement un mal physique, c’est aussi souvent une douleur de notre âme, comme si l’on portait tout le poids de l’univers sur soi. Comme les vertèbres sont rattachées à de nombreux nerfs constituant le système nerveux central, les vertèbres, le cerveau et l’expression de l’esprit sont souvent étroitement liés. Par conséquent, des méthodes naturelles peuvent aider à soulager ce fléau. Il en va de même pour l’inflammation. L’auteure dénonce l’engouement pour les anti-inflammatoires.

La douleur signifie toujours quelque chose, il suffit de le trouver. Tout le monde peut s’adonner à cette pratique pour améliorer sa qualité de vie. D’ailleurs, le Seitai est une culture reconnue par le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Science au Japon.

Un bon livre que l’on doit prendre le temps d’analyser, mais qui est très certainement une belle manière de cultiver sa santé et de développer tous les aspects de sa vie.

À LIRE AUSSI

Vivre l’instant présent

Photo courtoisie

Dans son ouvrage, l’auteur José Le Roy décortique de manière désarmante sa définition et sa perception de la véritable méditation. Nul besoin de prendre la position assise rappelant celle de Bouddha pour méditer ou de fréquenter un temple bouddhiste. Conscient qu’on nous a appris que la méditation conduit au fameux éveil et mène au nirvana, et sans toutefois en renier ses racines sacrées liées à la voie spirituelle, l’auteur souhaite rendre la méditation accessible sans effort afin d’être en mesure de la pratiquer le plus souvent possible. En optant pour une méditation dite de manière informelle et beaucoup plus naturelle et spontanée, on s’approche néanmoins de l’essence propre de la méditation soit de vivre l’instant présent, permettant de vivre une vie plus heureuse.

Le secret révélé

Photo courtoisie

Ceux qui ont lu le best-seller de Paulo Coelho, L’alchimiste, vendu à plus de 85 millions d’exemplaires, n’ont peut-être pas décelé tous les codes que contenait ce conte philosophique. C’est à tout le moins ce qu’estime l’auteur Colm Holland, qui a analysé le livre mythique de l’auteur brésilien dont l’ensemble de l’œuvre s’est vendu à 350 millions d’exemplaires. Ces codes vont au-delà de celui qui souhaite se lancer à la poursuite de ses rêves. L’alchimie étant le pouvoir de la transformation, on propose notamment, dans cette mouture, de transformer son existence en une vie épanouie tout en concrétisant ses propres rêves et objectifs.

Améliorer sa vie au quotidien

Photo courtoisie

Depuis ses débuts, dans les années 1970, la programmation neuro-linguistique (PNL) compte toujours des adeptes parmi les psychothérapeutes. Cette technique qui permet de reprogrammer le cerveau dans le but de mettre fin à certains blocages aide également les individus à atténuer leurs angoisses. Dans son livre, l’auteure suggère de rendre accessible la PNL non seulement aux professionnels de la santé, mais aussi à toutes les personnes qui souhaitent réussir à transformer divers comportements. Que ce soit pour améliorer sa santé, son état psychologique ou encore pour mieux développer ses relations interpersonnelles dans sa vie personnelle ou professionnelle, ce guide pourra être utile.