Au panthéon des sports

Dans la grande salle du club de golf Métropolitain, il y avait une longue et superbe brochette d’invités entourant et célébrant les nouveaux intronisés au Temple de la renommée du Panthéon des Sports du Québec. Parmi les 400 convives, l’élégante ministre Isabelle Charest, une grande table d’anciens joueurs du Canadien, des représentants de nos fédérations, d’innombrables bénévoles, de formidables commanditaires ainsi que des dirigeants et organisateurs du Panthéon qui méritent tellement un meilleur appui.

Mercredi dernier, c’était le 30e gala d’intronisation et il aurait dû être présenté à la télévision afin que le plus grand nombre de Québécois voient ces moments touchants et constatent que, oui, au Québec il y a le hockey, mais aussi, qu’il y a beaucoup plus. On ne le réalise pas assez.

Aussi, il faut que toutes les familles du Québec, surtout les nouvelles avec de jeunes enfants, voient ce qui est le plus grand rassemblement de la province, les Jeux du Québec, qui célèbrent leur 50e anniversaire. On a rendu hommage à l’événement parce que dans toutes les disciplines, plus de 3 millions de jeunes de moins de 17 ans ainsi que plus d’un million de bénévoles font vivre annuellement aux athlètes, à leurs proches et aux spectateurs des moments inoubliables qui, dans plusieurs cas, ont changé positivement des vies. Les Jeux du Québec c’est moins glamour qu’une game du Canadien contre Columbus, mais c’est une véritable fête du sport, de la jeunesse. Une porte vers de grandes réalisations.

Le Panthéon des Sports existe depuis 1990 et 276 athlètes et bâtisseurs y ont été intronisés, marquant ainsi l’histoire du sport chez nous.

Cette semaine se sont ajoutés Guy Carbonneau et Caroline Ouellette en hockey, Lucian Bute en boxe, Alex Harvey en ski de fond, Marie-Hélène Prémont en cyclisme, Sonia Denoncourt, arbitre internationale en soccer, et Tom Quinn, un généreux bénévole et ex-champion de badminton.

Ils ont dit

Carbo qui vient d’être intronisé en plus au Temple de la LNH a terminé son allocution cette fois en remerciant Line, son épouse, sans qui, a-t-il dit, rien de tout cela ne se serait produit. Wow !

Caroline Ouellette, après un bel hommage à son père, a aussi salué la complicité de sa conjointe, une ex-compétitrice américaine.

C’était beau.

Sonia Denoncourt, véritable pionnière de l’arbitrage féminin en soccer international, la première femme à recevoir une certification d’arbitre de la FIFA, a bien fait rire lorsqu’elle a expliqué qu’elle a passé sa carrière à recevoir le pot et que, maintenant, elle reçoit les fleurs.

Alex Harvey, le meilleur fondeur de l’histoire du Québec, est maintenant avocat et il a rendu un hommage tellement beau à son père, mais aussi à Sophie, sa conjointe, qui l’a toujours appuyé et patiemment attendu alors qu’il s’entraînait pendant des mois à l’extérieur du pays.

C’était émouvant également d’écouter Lucian Bute nous rappeler qu’il ne parlait ni français ni anglais lorsqu’il est arrivé au Québec en 2003. Il a insisté pour dire que, même s’il y a différentes compagnies de boxe au Québec, nous formons une famille. Yvon Michel et Jean Bédard étaient dans la salle ainsi que les sympathiques frères Howard et Otis Grant.

J’étais à la table du champion de ski nautique Pierre Plouffe et de mon ex-coéquipier du club de hockey des Médias, le réalisateur de la Soirée du Hockey, Jacques Primeau qui, à 76 ans, joue encore au hockey. Un vrai.

Il y avait aussi Ménick, Rodger, les frères Creamer, Donald Beauchamp, France Margaret Bélanger, Paul Wilson, Claude Raymond, Walter Sieber, François Godbout, Sylvain Gagnon (Molson). J’en passe et j’en oublie.

Une magnifique soirée que j’aurais bien aimé partager avec vous. Il est beau le Québec sportif.

De l’enclave

Bravo pour le retour de Carey Price , mais je ne crois pas que le problème principal du Canadien soit devant le filet. Il faut en donner beaucoup plus à l’attaque, le long des rampes, devant le filet adverse et en concentration en avantage et désavantage numérique ainsi que dans le cercle des mises en jeu. Enfin, généralement quand on est aussi puni pour accrochage, c’est qu’on ne patine pas assez.

Réal Massé est ravi des succès de sa pourvoirie au cours du dernier été après des mois difficiles au milieu de la pandémie. Il décidera cette semaine s'il ouvre ou non comme relais de motoneige l'hiver prochain. Je vous le dirai.

Plus de 700 hockeyeurs ont porté l'uniforme du Canadien dont 50 sont au Temple de la renommée.

Sur les 27 capitaines actuels dans la LNH, 20 n’ont jamais joué pour une autre équipe que la leur.

Plus de 1 200 000 Canadiens pratiquent le ski de fond au Canada. Des statistiques du Groupe Rossignol montrent que 53 % sont des hommes.

C’est mercredi prochain au Centre Bell que sera lancé le livre sur Yvon Lambert écrit par David Arsenault . Il devrait y en avoir des vertes et des moins mûres.

Jon Cooper à Tampa Bay est l'instructeur qui a été en place le plus longtemps avec la même équipe dans la LNH. Il entame sa neuvième année. David Poile domine chez les directeurs généraux étant en poste à Nashville depuis l'entrée des Preds dans la LNH en 1997.

