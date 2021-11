Comment survivre à ce deuil?

Je viens de perdre un troisième enfant que je n’ai pas pu mener à terme. Pour la troisième fois en huit ans je me retrouve bredouille après avoir tout fait pour tomber enceinte. Je ne sais pas pourquoi la vie s’acharne sur moi qui suis faite pour être mère, bien plus que toutes celles qui enfantent à répétition sans s’occuper des petits qu’elles mettent au monde. Tout le monde me dit qu’à seulement trente ans j’ai encore le temps de me reprendre, mais je ne veux plus me reprendre, car c’est trop difficile à traverser.

M.P-T.

Donnez-vous le temps d’apprivoiser ce nouveau deuil. Prenez le temps de lire sur le sujet. Entre autres livres, je vous recommande « Fausse couche vrai deuil ». N’en veuillez pas à ceux et celles qui ne vous disent pas les choses que vous aimeriez entendre, car la majorité des gens ne savent pas quoi dire en de telles circonstances, et en conséquence, disent des banalités, sans vraiment réfléchir à la portée qu’elles ont.