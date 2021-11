J.D. Martinez resterait avec les Red Sox

Le voltigeur des Red Sox de Boston J.D. Martinez n’aurait pas l’intention d’exercer l’option dans son contrat lui permettant de mettre fin à celui-ci et de devenir joueur autonome.

C’est ce qu’avançait le réseau MLB Network dimanche.

Martinez serait donc de nouveau dans la formation des Sox pour la campagne 2022. Il s’agira d’ailleurs de la dernière année de son contrat et il fera un salaire de 19,35 millions $. Rappelons qu’il avait paraphé un lucratif contrat de cinq ans d’une valeur de 110 millions $ en février 2018.

Le vétéran de 34 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,286, frappé 28 circuits et produit 99 points lors de la dernière saison régulière du baseball majeur. Il a également frappé pour ,344 lors du parcours éliminatoire des siens.

Martinez évolue dans les ligues majeures depuis la saison 2011 et a été invité quatre fois au match des étoiles. En plus de porter l’uniforme des Red Sox, il a aussi été un membre des Astros de Houston, des Tigers de Detroit et des Diamondbacks de l’Arizona.