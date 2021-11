Jean-François Gosselin ne sera plus chef de Québec 21

Jean-François Gosselin a fait un trait dimanche soir sur son ambition d’être maire de Québec après avoir fini troisième et perdu son pari de bloquer le projet de tramway.

• À lire aussi: Bruno Marchand élu maire de Québec

• À lire aussi: Jean Rousseau éjecté de l’hôtel de ville

• À lire aussi: Voici tous les détails sur les élections municipales dans la région de Québec

M. Gosselin est apparu la mine basse en fin de soirée à la brasserie La Cage de Lebourgneuf où ses sympathisants étaient réunis. Il a annoncé sa démission de son poste de chef de Québec 21.

« Ça fait deux fois que je me présente à la mairie et que je perds. Je ne suis plus chef de Québec 21. Je ne me représenterai pas non plus à la mairie de Québec » a-t-il annoncé sans chercher de faux-fuyant.

Il a l’intention de continuer à représenter les gens de Sainte-Thérèse-de-Lisieux à titre de conseiller municipal. C’est donc dire que sa colistière Manouchka Blanchet, qui a remporté le district — avec plus de 550 voix d’avance sur l’ancienne conseillère Marie France Trudel — va lui céder sa place.

La fin du métro léger

Par le fait même, le rêve de doter Québec d’un métro léger s’est évanoui. Jean-François Gosselin n’a pas voulu aborder la question en mêlée de presse.

« On avait la meilleure équipe, on avait le meilleur programme, on avait le meilleur projet aussi, mais les citoyens en ont décidé autrement, il faut respecter ça », a dit M. Gosselin à ses partisans dans un bref discours d’à peine trois minutes.

Tout indique que Québec 21 a perdu son statut d’opposition principale à l’hôtel de ville.

Au moment de mettre sous presse, Québec Forte et Fière était en avance dans six districts comparativement à quatre pour la formation de M. Gosselin.

Pour Québec 21, c’est tout de même un siège de plus qu’à la dissolution du conseil municipal.

Très tôt dans la soirée, celui qui se qualifiait de « maire en attente » a plutôt bataillé pour la deuxième position avec Bruno Marchand pendant une partie de la soirée. L’écart est ensuite devenu insurmontable pour lui. M. Gosselin est arrivé troisième à la mairie avec 24,6 % des suffrages au moment d’écrire ces lignes.

Stevens Melançon a résisté dans Chute-Montmorency-Seigneurial, avec 2000 votes de plus que son plus proche rival. Le conseiller sortant Patrick Paquet a toutefois échoué à se faire réélire dans Neufchâtel-Lebourgneuf.

Du sang neuf

Québec 21 a d’autre part effectué deux percées en dehors de son fief de Beauport. Bianca Dussault semblait en bonne voix de l’emporter avec une avance de 989 votes dans Val-Bélair. L’ancien député libéral Eric Ralph Mercier a de son côté remporté le district des Monts.

Stevens Melançon a de son côté reconnu que la victoire avait pour lui un goût amer. Il y aura un post mortem, a-t-il signalé.

« On va revenir très fort, on va être au conseil de ville, beaucoup de dossiers nous attendent, beaucoup de travail », a-t-il affirmé.