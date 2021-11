Gala de l'ADISQ : Klô, Roxane et les autres...

Après deux glorieux galas il y a quelques jours – où elle et son équipe avaient reçu 11 trophées –, on attendait vivement le retour de Klô Pelgag dimanche soir, au 43e Gala de l’ADISQ. C’était toutefois sans compter sur Roxane Bruneau. Remportant les trophées d’Interprète féminine et de Chanson de l’année, cette dernière termine sa récolte 2021 par quatre Félix sur... quatre nominations ! Et Klô, elle ? Un total faramineux de 13 statuettes pour elle et son entourage, lors des trois galas, et un record de six trophées artistiques, un total partagé avec une certaine Céline Dion.

Le public était de retour pour ce gala de l’industrie musicale, après une édition pandémique plutôt étrange l’an dernier [les gagnants devaient faire leurs remerciements directement de leur table].

Et Louis-José Houde, en poste pour une 16e année de suite, n’allait pas bouder son plaisir de pouvoir entendre ses blagues être accueillies bruyamment par les quelque 1300 personnes présentes. « On est tellement beaux et nombreux, on devrait se partir notre propre variant », a-t-il lancé d’entrée de jeu.

Photo courtoisie, ADISQ, Éric Myre

Grande favorite de la soirée, Klô Pelgag est montée sur scène deux fois dans la soirée, pour recevoir les Félix d’Auteur.e ou compositeur/compositrice et de Spectacle en ligne francophone.

« Cet album-là a été tellement significatif dans ma vie. Ça m’a permis de passer à travers plein de choses », a dit la musicienne après son deuxième Félix de la soirée.

Avec ses six trophées artistiques reçus cette année, Klô Pelgag a rejoint Céline Dion au sommet des artistes les plus plébiscités durant une même année. La diva de Charlemagne conservait seule cette marque depuis... 1985 !

Pas la saveur du mois

Klô Pelgag n’a cependant pas pu inscrire de tour du chapeau dimanche, elle qui a laissé échapper le trophée d’Interprète féminine face à Roxane Bruneau.

« J’ai lâché l’école et ma job. Ça [en pointant son Félix], ça me prouve que c’est correct. J’suis pas dans la merde », a dit Roxane en fin de gala.

Photo courtoisie, ADISQ, Éric Myre

« J’avais vraiment peur d’être la saveur du mois et vous me le prouvez ce soir que je ne le suis pas », avait-elle aussi dit un peu plus tôt, après avoir remporté le Félix de Chanson de l’année pour À ma manière.

Visiblement surpris d’être sacré Interprète masculin, le rappeur FouKi est nonchalamment monté sur la scène pour recevoir le prestigieux prix remis par l’académie et le public. Il a remercié « la famille, les amis, les amis de la famille ».

Si l’on regarde la liste des dix artistes qui sont allés chercher les 12 trophées dimanche, un constat s’impose : la jeunesse était très bien représentée.

À part les expérimentés Daniel Bélanger, Louis-Jean Cormier et Les Cowboys Fringants, la plupart des gagnants dimanche avaient moins de 35 ans (Klô, Roxane, Alex Burger, CRi, FouKi, Anachnid). Les prochaines années s’annoncent belles.

Les belles surprises

Alex Burger

Photo courtoisie, ADISQ, Julien Faugère

L’ancien participant de La Voix, et finaliste aux Francouvertes, n’a jamais caché son amour pour le country qu’il nous avait déjà décrit comme étant « la seule vraie musique ». Pour l’album country de l’année, le voilà qui a battu une représentante de la famille Daraîche (Émilie Daraîche), une jeune sensation (Léa Jarry), un chanteur expérimenté (Irvin Blais) et un humoriste (Patrick Groulx).

FouKi

Photo courtoisie, ADISQ, Éric Myre

Le jeune rappeur de 24 ans avait fort à faire pour l’emporter dans la prestigieuse catégorie d’Interprète masculin de l’année, alors qu’il n’affrontait que des grosses pointures (Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe, Damien Robitaille, Vincent Vallières). Même si on aurait bien aimé que Damien soit couronné, pour tout ce qu’il a fait durant la pandémie sur le web, voir FouKi l’emporter a quelque chose de rafraîchissant.

Le vieux routier

Daniel Bélanger

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

À 58 ans, Daniel Bélanger n’en est pas à son premier barbecue à l’ADISQ. Doyen de tous les récipiendaires de la soirée de dimanche, l’auteur-compositeur est allé chercher son 26e Félix en carrière, rien de moins. Bélanger a d’ailleurs vu huit de ses neuf albums originaux remporter le Félix de l’album de l’année lors de leur sortie (dans des catégories comme album pop-rock, album électronique, album instrumental). Un véritable métronome.

Ils ont mordu la poussière

Pierre Lapointe

Photo courtoisie, ADISQ, Julien Faugère

En entrevue il y a quelques jours, Pierre Lapointe nous avait dit qu’il n’avait pas de grandes attentes de victoire lors du gala dominical. Et il avait vu juste. Finaliste dans deux catégories dimanche (Album adulte contemporain et Interprète masculin), le chanteur est reparti bredouille. Lapointe n’a pas non plus remporté de Félix dans les deux autres galas où ses projets étaient nommés cinq fois. Parions que ce n’est que partie remise.

Ariane Moffatt

Photo courtoisie, ADISQ, Éric Myre

En voilà une qui aurait mérité un meilleur sort cette année. Avec son excellent album Incarnat, Ariane Moffatt aurait normalement pu repartir avec quelques statuettes dorées dans l’un ou l’autre des galas, n’eût été la présence de Klô Pelgag. Nommée dans cinq catégories, dont trois, dimanche, Ariane s’est inclinée trois fois contre Klô.

Les 12 gagnants de l’ADISQ

Album de l’année (Adulte contemporain) : Le ciel est au plancher de Louis-Jean Cormier

de Louis-Jean Cormier Album de l’année (Rap) : Normal de l’Est de Connaisseur Ticaso

de Connaisseur Ticaso Album de l’année (Country) : Sweet Montérégie d'Alex Burger

d'Alex Burger Album de l’année (Instrumental) : Travelling de Daniel Bélanger

de Daniel Bélanger Spectacle en ligne de l’année - Francophone : VIVRE : Le Spectacle spectral de Klô Pelgag

de Klô Pelgag Révélation de l’année : CRi

Auteur ou compositeur de l’année : Klô Pelgag, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Groupe ou duo de l’année : Les Cowboys Fringants

Interprète féminine de l’année : Roxane Bruneau

Chanson de l’année : À ma manière de Roxane Bruneau

de Roxane Bruneau Artiste autochtone de l’année : Anachnid

