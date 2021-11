La belle Smoogy le refuge de Julie Massicotte

Smoogy est une chatte écaille de tortue âgée de 12 ans au regard intelligent et vif et à l’affection débordante.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat chez vous ?

Je l’ai vue dans une publication Facebook d’une amie qui voulait la donner. Elle l’a trouvée sous son BBQ, sur son balcon, juste avant les premiers gels de l’hiver. Elle avait 4 mois. Sur la photo, elle était couchée sur une sacoche rose. Comment aurais-je pu résister ? Une beauté racée, sans être trop parfaite.

2. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

À cause de la publicité à propos de la fameuse couverture Smoogy, si enveloppante, qui me fait toujours penser à un costume de chorale gospel. C’est aussi la contraction du mot « smoke », car je trouvais son pelage foncé. Je la surnomme aussi très affectueusement La vieille ou Moumou.

3. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ? Et pourquoi ?

Moi, je suis tellement du type chat. J’adore les chats. J’aime leurs personnalités. Je les trouve intelligents, rusés. Je ne pourrais pas vivre sans chat ! Un chien, ça ne me correspond pas du tout.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

Elle a un regard intelligent et vif qu’aucun autre de mes chats n’avait dans le passé. Elle est dépendante affective et très affectueuse. Elle est toujours collée sur nous. Elle est fine, attachante et plutôt soumise. C’est pourquoi elle est si populaire auprès de mes amis. Tout le monde l’aime ! Elle est bienveillante comme une bonne maman. Si je ne m’endors pas, elle vient me veiller. Elle ronronne sur l’oreiller. Elle jase beaucoup. Elle a un registre de miaulements varié et me réponds quand je lui parle. Comme tous les chats, elle est reine et maître de la maison. C’est aussi une très grande actrice : la Meryl Streep des chattes ! Quand elle veut quelque chose, elle y va de ses miaulements très variés. Quand elle a faim, elle a ce cri qui chamboule toujours mon cœur de « mère ». Il n’y en aura jamais d’autres comme elle...

5. Racontez-nous un fait cocasse concernant votre animal.

Quand elle se lave le bedon, elle s’assoit sur le divan comme le chat qui écoute « Chatflix » dans la publicité de BMO.

6. Quelle est son activité préférée ?

Courir après le pointeur laser. Elle aime vraiment ça. Elle est joueuse. Elle court après tout ce qui dépasse !

7. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Rien, mais je dois dire que j’aurais été malheureuse avec un chat indépendant.

8. En quoi votre animal peut-il être une source d’inspiration pour vous ?

Sa bienveillance et son affection. Quand je suis collée sur elle, je me dis : « Le monde est beau ! » Smoogy, c’est mon refuge. Quand je rentre le soir, après une grosse journée, elle me calme. Quand elle me regarde, dans son regard, on dirait parfois qu’elle me dit : « Ça va bien aller ! »

9. Expliquez-nous la relation entre Smoogy et vous.

Dans le corridor chez moi, il y a toutes ces photos de famille accrochées aux murs. Smoogy y est aussi ! C’est mon amie. C’est ma fille, moi qui n’ai pas d’enfant. Je montre des photos d’elle à mes amies comme le font les parents pour leurs enfants. On les trouve toujours beaux, nos enfants ! Elle a aussi une relation fusionnelle avec Edouard, mon amoureux.

10. Tel maître, tel animal ?

Nous sommes toutes les deux gourmandes et affectueuses.

À propos de Julie Massicotte