Le Château renaît de ses cendres

Le détaillant québécois «Le Château» a annoncé vendredi qu’il allait recommencer à vendre des vêtements pour la première fois depuis un an, dès la mi-novembre.

«Le Château est officiellement de retour et plus fabuleux que jamais!», a partagé la compagnie sur sa page Instagram, vendredi. La boutique vendra à nouveau des vêtements, cette fois exclusivement sur son site Internet, à partir du 16 novembre, et certains articles seront disponibles dans les magasins Suzy Shier au printemps 2022, a fait savoir le média Retail Insider.

En octobre 2020, la compagnie fondée à Montréal en 1959 par Herschell H. Segal (DavidsTea) a annoncé la fin de ses activités et s’est, au même moment, placée à l’abri de ses créanciers.

Puis en juin dernier, le détaillant québécois a conclu la vente définitive de ses actifs, mis en vente en mars 2021, à l’entreprise ontarienne YM, propriétaire de Suzy Shier, Amnesia, Urban Planet, West49, Stitches et Aeropostale Canada.

Tous les dirigeants et administrateurs de «Le Château» ont démissionné après la clôture de la vente, avait fait savoir l’entreprise.

