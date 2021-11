Le leader de Depeche Mode joue à l’imposteur

Épuisé par la tournée mondiale qui venait de se terminer avec Depeche Mode, à l’été 2018, le chanteur Dave Gahan n’avait pas d’inspiration pour écrire de nouvel album. C’est là que Rich Machin, des Soulsavers, lui a lancé l’idée de reprendre des pièces d’autres artistes. Après un long délai causé par la pandémie, le Britannique nous arrive avec Imposter, où il revisite des chansons popularisées notamment par Nina Simone, Neil Young, Bob Dylan et Elvis Presley.

Dave Gahan avait bien de la jasette le jour où on l’a attrapé sur Zoom. Même si l’entrevue ne devait durer que 15 minutes top chrono, le chanteur nous a parfois livré des réponses de trois minutes, tant il était enthousiaste à propos de ce nouveau projet.

C’est au début 2019 que Gahan s’est mis à parler à Rich Machin d’un nouvel album pour le combo qu’ils forment : Dave Gahan & Soulsavers. À l’époque, Gahan essayait d’écrire de nouvelles chansons, mais l’inspi-ration ne venait pas.

« Je me sentais tellement épuisé de la tournée Spirit [de Depeche Mode] que la simple idée de reprendre une guitare me répugnait, raconte-t-il. J’écrivais certains trucs que je trouvais mauvais. Je ne savais pas sur quoi écrire. Je ne savais pas comment je me sentais. On avait aussi pensé regarder du matériel inutilisé de l’album Angels & Ghosts [sorti en 2015]. Mais ça ne fonctionnait pas. »

Quand Rich Machin lui a lancé l’idée de reprendre les chansons d’autres artistes, Dave Gahan s’est emballé. Le musicien a pigé dans ses chansons favorites qui ont traversé sa vie à différentes époques et il a essayé de les faire siennes.

« Je voulais que ça sonne comme un album de Dave Gahan & Soulsavers, dit-il. Il fallait que les chansons soient cohésives les unes à côté des autres. »

Trouver sa voix

Parmi les pièces qu’il a choisies, on retrouve Smile, écrite par Charlie Chaplin, et aussi Always on My Mind, reprise notamment par Elvis et Willie Nelson.

« Mon travail était de trouver ma voix dans ces chansons, dit Gahan. Je devais faire en sorte que quelqu’un qui écoute l’album puisse se dire que ce sont des chansons que je pourrais avoir écrites. La voix que tu entends raconte une histoire. C’est la vie de ce personnage, l’imposteur. »

L’album a été enregistré au légendaire studio de Rick Rubin, Shangri-La. « C’était l’endroit parfait pour que neuf musiciens se réunissent et fassent de la musique ensemble », dit Dave Gahan.

Avec la sortie de cet album, plusieurs concerts avaient été programmés à Berlin, Milan, Paris, Londres, New York et Los Angeles, énumère le chanteur. Mais toutes les dates ont été annulées en raison de la complexité des mesures sanitaires. Dave Gahan reste toutefois optimiste et pense pouvoir partir en tournée en 2022. « Il faut aller de l’avant », dit-il.

L’album Imposter, de Dave Gahan & Soulsavers, sera sur le marché le 12 novembre.