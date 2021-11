France Bélisle devient la première mairesse de Gatineau

La nouvelle mairesse de Gatineau, France Bélisle, a causé la surprise en succédant à Maxime Pedneaud-Jobin, dimanche soir.

Mme Bélisle l’a emporté à la suite d’une chaude lutte avec Maude Marquis-Bissonnette, les deux candidates étant séparées d’à peine 5 % des voix (43 contre 38 %) vers 21 h 50.

La principale intéressée n’était pas surprise des résultats. «Le terrain était tellement bon. Je me promenais et au vote par anticipation, les gens me disaient "Mme Bélisle, j’ai voté pour vous", et ça, ça ne ment pas», a-t-elle dit en commentant son élection.

«Une dame m’a écrit sur Facebook et m’a dit "on a enfin une mairesse qui nous ressemble" et ça, c’est le plus beau cadeau qu’on peut me faire», a poursuivi la nouvelle mairesse.

Cette dernière juge que Gatineau est un «joyau» et qu’il est possible de «faire mieux» pour la quatrième ville en importance du Québec.

«Je ferai chaque jour de mon mieux et je pense que c’est ça que les gens ont vu en moi», a-t-elle promis.

