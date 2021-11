Mesures sanitaires: pression sur ceux qui marchent droit

Les récalcitrants du passeport vaccinal augmentent la pression chez ceux qui suivent les règles à la lettre, observe un restaurateur qui continue d’insister pour respecter les consignes même si elles sont « exigeantes ».

Le Journal a visité le Barbies Resto Bar Grill de Lévis, dans le cadre de son expérience, et il s’agit d’un des endroits où les mesures étaient parfaitement appliquées. Même chose aux Trois Brasseurs et à la Shed, une microbrasserie de Pont-Rouge.

Le franchisé responsable du restaurant de Lévis admet que les règles sont strictes et qu’elles nécessitent un investissement en temps et en argent, mais pour lui, il s’agit de sécurité.

« C’est sûr que de tout respecter, ça vient avec des contraintes, mais on veut que les gens se sentent en confiance de venir chez nous », confie Jonathan Bélanger.

Injustice

Ce dernier ajoute que la pression est malheureusement forte chez ceux qui, comme lui, respectent l’imposition du passeport vaccinal.

« Quand nos employés vont dans d’autres restos et reviennent en nous demandant pourquoi on le fait encore quand ailleurs ils ne le font pas, c’est dur parce qu’on passe beaucoup de temps pour faire respecter ça. On doit rajouter un staff juste pour le contrôle du passeport sanitaire durant les rush, mais on réalise que d’autres le font pas », explique M. Bélanger, parlant d’une certaine injustice.

« On ralentit notre service, on impose des choses à nos clients que d’autres ne se donnent pas la peine de faire alors que c’est une obligation. »

Malgré tout, le restaurateur continue de garder la ligne dure quant au respect des mesures, la seule façon de ne pas saboter les sacrifices faits dans les derniers mois.

« C’est plus qu’important parce qu’il ne s’agit que d’une plainte pour gâcher tous les efforts qu’on a faits depuis un an et demi », insiste le franchisé Barbies.