NFL: le fiasco OBJ

C’est terminé pour le receveur Odell Beckham avec les Browns. En fait, il faudrait plutôt dire que ça n’a jamais vraiment commencé.

Dès que l’équipe a fait son acquisition dans une méga transaction avec les Giants en mars 2019, il était facile de percevoir que la situation ne faisait pas son bonheur.

Beckham était à cette époque le receveur le plus en vue de la ligue et dans le marché de New York, il obtenait une visibilité monstrueuse.

Cleveland, ce n’est pas la Grosse Pomme, c’est une évidence. On ne parle clairement pas des mêmes opportunités commerciales, même si le quart-arrière Baker Mayfield s’en tire bien à ce chapitre.

Cleveland a beau être un superbe marché de football doté de partisans passionnés, Beckham n’a jamais paru se sentir à sa place.

Pas investi

Dès les premiers entraînements printaniers, il a placé sa petite personne devant l’équipe. Il y avait toute une relation à construire avec le quart-arrière Baker Mayfield. Parfois, la pâte lève rapidement, mais ce n’est pas toujours le cas, surtout avec un jeune pivot. Il faut des semaines, voire des mois, dans quelques cas, pour développer une réelle symbiose entre un quart-arrière et son receveur de choix.

Pourtant, Beckham s’était présenté une seule petite journée, puis était reparti chez lui. Pas de temps à perdre à Cleveland ! Dès cet instant, on l’a senti plus ou moins investi dans la cause des Browns.

Ce type de joueur, qui finit toujours par allumer un feu, fait passer son ego démesuré devant le bien collectif. Au fil des ans, ses crises du bacon quand il n’a pas le ballon sont devenues plus fréquentes que ses attrapés spectaculaires, et même à ses plus belles années chez les Giants.

Production décevante

Beckham et Mayfield n’ont jamais cliqué. Quand le receveur étoile s’est trouvé sur le terrain, le quart-arrière a complété 60 % de ses passes, contre 66 % quand il n’y est pas. Il n’a finalement lancé que sept passes de touchés à Beckham, contre 10 interceptions quand il ciblait son receveur.

Bref, ça n’a jamais fonctionné et ce n’est pas parce que Beckham est devenu un mauvais joueur. Mayfield a certainement sa part du blâme aussi. Sauf que personne ne pourra reprocher à Mayfield de ne pas s’être entièrement voué à son équipe.

Quel avenir ?

À ses trois premières années à New York, Beckham a dominé avec 288 réceptions pour 4122 verges et 35 touchés. Il a joué 43 matchs sur 48.

Depuis, son étoile a pâli. À ses cinq saisons suivantes, incluant ses deux dernières avec les Giants, il n’a participé qu’à 45 rencontres sur 68 et sa production a chuté à 216 réceptions pour 2940 verges et 16 touchés.

Est-ce possible qu’il ait finalement été une étoile filante ? Probablement pas, il a trop de talent.

Possiblement qu’un changement d’air lui fera retrouver ses ailes. Peu importe, dans deux, trois ou quatre ans, il redeviendra probablement l’enfant qui chigne parce qu’il n’a pas assez de bonbons.

Que l’équipe qui le réclamera au ballottage se le tienne pour dit.

5 points à surveiller

1. LES DÉBUTS DE LOVE

Jordan Love en sera à son premier départ comme quart-arrière des Packers. Choix de premier tour en 2020, il avait connu une saison phénoménale à Utah State en 2018, avant de lancer 17 interceptions en 2019. Pour les Packers, il s’agira seulement du huitième quart à amorcer une rencontre en 30 ans. C’est le plus bas total dans la ligue sur cette période.

2. GILMORE ET SON EX

Le demi de coin Stephon Gilmore a été échangé aux Panthers plus tôt cette saison. Il a enfin quitté la liste des blessés la semaine dernière et a réussi sa première interception avec sa nouvelle équipe. Aujourd’hui, il a l’opportunité de se frotter aux Patriots, qui l’ont laissé filer après quatre saisons avec eux. Il n’est certainement plus celui qui a remporté le titre de joueur défensif de l’année en 2019, mais sera dangereusement motivé.

3. LES BILLS EN FORME

Les Bills dominent actuellement la ligue au chapitre de la moyenne de points marqués (32,7) et de la moyenne de points accordés (15,6). Seulement quatre équipes pouvaient en dire autant dans l’histoire après huit semaines. Du lot, les Bears de 1985 et de 2006 avaient fini l’année au Super Bowl.

4. HARRIS EN BONNE COMPAGNIE

Le porteur de ballon des Steelers Najee Harris connaît du succès à sa saison recrue, avec 752 verges au total (479 par la course et 273 sur des réceptions). Face aux Bears, il tentera de devenir le cinquième porteur recrue dans l’histoire à amasser au moins 115 verges au total et un touché dans quatre matchs de suite. Ceux qui l’ont précédé sont Franco Harris, Eric Dickerson, Curtis Martin et Alvin Kamara. Pas gênant !

5. RETOURS VICTORIEUX

La tendance est aux remontées au quatrième quart, un gros plus pour le spectacle cette saison. Jusqu’ici, 37 matchs ont impliqué une équipe qui tirait de l’arrière au quatrième quart avant de l’emporter. Dans l’histoire, après huit semaines d’activités, seule la saison de 2012, avec 38 remontées du genre, avait été plus spectaculaire.