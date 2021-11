Sorel remet en selle son maire sortant

Le maire sortant Serge Péloquin avait prédit son écrasante victoire contre son seul adversaire, lui permettant d’entamer son troisième mandat.

« La majorité des électeurs ont choisi de me confier une fois de plus le mandat et de poursuivre la transformation et le développement de notre ville », a-t-il lancé à ses troupes hier après sa victoire, au restaurant Les Tire-Bouchons.

« Vous m’offrez maintenant l’opportunité de vous surprendre, au cours des quatre prochaines années de mon mandat. Mais rassurez-vous, c’est pour les bonnes raisons, inquiétez-vous pas », a poursuivi M. Péloquin, à la rigolade.

Près du compte

Le politicien à la chevelure flamboyante a récolté 74,6 % des votes contre son adversaire, l’économiste retraité Jocelyn Daneau (25 %), malgré certains conflits récents au sein de la MRC de Pierre-De Saurel.

Rappelons qu’en 2017, M. Péloquin avait été élu avec 86 % des voix, et avait bon espoir de répéter l’exploit cette année.

Le résultat d’hier soir illustre qu’il n’était pas très loin de la vérité.

« Je suis content. Ç’a été une campagne tout à fait différente des deux premières. Avec la pandémie, on se demandait comment on allait passer notre message aux gens. On devait frapper là où ça compte. On est allé à l’essentiel », a expliqué le maire, quelques minutes après son élection.

Statu quo

Par ailleurs, il est à noter que le conseil municipal à Sorel-Tracy sera identique au précédent, après que les huit même conseillers ont été réélus.

« Le statu quo, ce n’est pas mauvais. Les membres du conseil avec qui je travaille, on travaille bien. C’est sûr qu’il y en a certains qui voudraient que des projets soient priorisés. Les débats se passent surtout là-dessus », a rassuré M. Péloquin.

Celui-ci a cependant juré n’avoir donné son appui à aucun candidat, malgré le fait qu’un membre de sa famille ait été défait dans l’un des districts.

« Je n’ai fait de sortie officielle pour personne, j’ai fait mes affaires à moi, that’s it, that’s all. Je ne me suis affiché avec personne », a-t-il plutôt expliqué.

Campagne d’insultes

Ceux qui ont suivi la campagne soreloise savent que ç’a joué dur entre les deux adversaires, qui se sont traités d’une part « d’illusionniste » et de l’autre d’épandeur de fausses nouvelles.

Le débat télévisé n’a aidé en rien, car les questions ont mené les candidats à la provocation, selon le maire élu.

« Mon intention n’était pas d’aller dans la bouette avec mon adversaire, mais on était constamment dans la provocation au niveau des questions. C’était comme un combat de boxe », a-t-il justifié.

Les deux hommes s’entendaient néanmoins pour dire qu’il fallait rendre la ville plus attrayante pour les touristes et les citoyens.

« On a eu une subvention pour faire des projets de revitalisation. On serait stupide de ne pas en profiter », a-t-il indiqué au Journal.

Du travail

Serge Péloquin a conclu qu’il aurait du pain sur la planche au cours des prochaines semaines.

« Avant de partir en campagne, on avait sur la table à dessin beaucoup de projets majeurs : terrain synthétique, piscine intérieur, complexe portuaire, usine d’hydrogène et tous nos différentes politiques reliées à l’environnement », a-t-il énuméré, tout en affirmant que ces projets reprendront de plus belle.

Seulement 39 % des citoyens de Sorel-Tracy se sont présentés aux urnes, contrairement à un taux de 57 % en 2017.