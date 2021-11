Tous aux urnes!

Dans une société démocratique comme la nôtre, on oublie que bien des gens se battent encore aujourd’hui pour un droit primordial, que trop peu de monde utilise au Québec lors des élections municipales.

Dans la vie en général, on ne laisse pas souvent les autres choisir à notre place ni la minorité décider pour la majorité. Le principe veut que la majorité l’emporte, pourvu que ça ne porte pas atteinte à des droits protégés, évidemment.

C’est pourtant ce qui survient lorsque les électeurs ne sortent pas voter, comme dans un trop grand nombre de municipalités québécoises. Une minorité décide alors pour l’ensemble de la population, comme ç’a été le cas au global en 2017, avec un taux de participation famélique de 44,8 %.

Plus d’impact

Pour ne donner que quelques exemples, Longueuil a enregistré, en 2017, un maigre taux de participation de 33 %, qui s’est chiffré à 36 % à Lévis et à Laval, et à 42,5 % à Montréal. À Québec, ville pourtant très politisée, on ne peut pas non plus se péter les bretelles, alors que seulement la moitié des électeurs inscrits sont allés voter.

Ce constat désolant a poussé Élections Québec à lancer une vaste campagne de publicité pour inciter les gens à aller voter

aujourd’hui.

Intéresser les jeunes

La raison invoquée pour expliquer ce résultat consiste en un manque d’intérêt, constate le Directeur général des élections.

Pourtant, les personnes élues dans les municipalités auront le plus d’impact sur la vie quotidienne. Ce sont après tout elles qui prennent les décisions et voient à la bonne marche des services de proximité.

Le DGE s’inquiète aussi du fait que les jeunes de 18 à 34 ans votent moins que les plus âgés. Sur ce point, les parents et notre système d’éducation ont certainement une responsabilité d’intéresser les jeunes à l’importance du droit de vote dès l’enfance. Mais le meilleur exemple à leur offrir, c’est d’aller voter !