Trafic à Saint-Basile-le-Grand: la solution passe par des carrefours giratoires, estime le maire

Découragé par la circulation lourde sur la route 116 et l’immobilisme du ministère des Transports du Québec (MTQ), le maire de Saint-Basile-le-Grand propose de remplacer les feux de circulation par des carrefours giratoires.

«Ça fait des années que la municipalité travaille avec le MTQ pour trouver une solution pour dégager les bouchons de circulation et ça n’aboutit jamais, a déploré le maire Yves Lessard. Donc, s’ils ne sont pas capables de faire une proposition, nous allons en faire une pour provoquer quelque chose. Ce n’est peut-être pas la meilleure solution, mais c’en est une !»

M. Lessard suggère la construction de deux carrefours giratoires sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116): un à l’intersection de la Montée Robert/Trinitaire et un autre à l’intersection du Millénaire.

«Cet aménagement permettrait de rendre la circulation plus fluide comme lorsque des carrefours giratoires ont été construits sur la route 117 à Mont-Tremblant en 2012», a souligné Yves Lessard.

De plus, ce changement assurerait une meilleure sécurité pour les piétons et les cyclistes puisqu’une traverse pourrait être construite sous la route, évitant ainsi toute interaction avec les automobilistes. Rien que dans les six dernières années, quatre piétons et cyclistes ont perdu la vie aux intersections de la route 116 à Saint-Basile-le-Grand et à Saint-Bruno-de-Montarville.

Le ministère au courant

Le MTQ a confirmé que Saint-Basile-le-Grand a évoqué l’idée des carrefours giratoires lors d’une rencontre tenue en septembre dernier. «Le ministère n’a pas reçu de demande officielle, mais il agit de bonne foi en collaborant avec la Ville pour évaluer l’idée, a expliqué le porte-parole du MTQ, Miguel Vizcaino-Dubé. Il n’est pas possible pour le moment de se prononcer sur les répercussions que cela aurait sur la circulation et la sécurité dans l’axe de la route 116.»

Photo Agence QMI, Mathieu Ste-Marie

Des viaducs comme solution ?

Pour le maire de Saint-Basile-le-Grand, construire des viaducs pourrait être une autre solution afin de réduire les bouchons de circulation très importants dans le secteur aux heures de pointe.

Or, cette solution serait difficilement envisageable puisque des bâtiments commerciaux et une voie ferrée sont situés tout près du boulevard. «Il faudrait probablement faire de l’expropriation, mais je ne veux pas m’avancer sur qui se ferait exproprier et les coûts que cela engendrerait puisque nous n’avons pas fait cette analyse et n’avons pas proposé cette solution au MTQ», a affirmé M. Lessard.

De plus, les coûts des travaux de construction élevés pour ce type de structure pourraient décourager le gouvernement d’aller de l’avant avec un tel projet. Yves Lessard croit néanmoins que Québec doit avoir une vision à long terme. «Le développement résidentiel se fait à vitesse grand V à Beloeil, à McMasterville et à Mont-Saint-Hilaire. Le trafic va empirer avec les années.»

Les citoyens de ses municipalités qui travaillent à Montréal ou à Longueuil doivent, chaque jour, passer à Saint-Basile sur la route 116 qui traverse plusieurs municipalités en Montérégie.

De son côté, le MTQ qui reconnaît le problème de circulation à cet endroit estime que l’amélioration du transport collectif doit être une priorité.

«C’est un des enjeux qui a été abordé par le comité de l’axe de la route 116 du MTQ en septembre dernier. Il s’agit d’un élément essentiel pour améliorer les déplacements sur la route 116», a mentionné Miguel Vizcaino-Dubé.

Peu importe, la solution mise en place, le statu quo n’est plus une option, selon le maire. «Ça prend plus de temps passer à Saint-Basile-le-Grand que de rentrer à Montréal. C’est tout dire !»