Tragédie au festival Astroworld de Houston: Travis Scott sort de son mutisme

Le lendemain de la tragédie du festival «Astroworld», où un mouvement de foule a fait huit morts et de nombreux blessés lors d’un concert, celui qui était sur la scène, le rappeur Travis Scott est sorti samedi de son mutisme.

«Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé vendredi. Mes prières vont au vont aux familles et ceux touchés par la tragédie. Le département de police de Houston a tout mon soutien lorsqu’ils continuent d’enquêter sur les pertes tragiques. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour aider les familles dans le besoin», a partagé l’artiste sur ces réseaux sociaux.

50 000 spectateurs assistaient à l’événement. Durant la soirée, un mouvement de foule s’est déroulé, et plusieurs personnes au passage sont tombées inconscientes. Plus de 300 personnes ont dû être traitées pour des blessures sur place, en comptant les éraflures et contusions mineures, selon les autorités de la ville texane. 27 personnes ont été transférées en centre hospitalier.

La police de Houston a annoncé samedi l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes de cette tragédie, précisant qu’elle examinait notamment les séquences vidéo de la soirée.