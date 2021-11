Vaccination des enfants, source de litiges familiaux?

À la suite de l’annonce de la vaccination imminente des enfants de moins de 12 ans, beaucoup de parents m’ont contacté. Ces parents n’étaient pas des anti-vaccins, mais ils étaient inquiets. Ils voulaient en savoir plus sur leurs droits face à cette vaccination imminente. Ils voulaient notamment savoir ce qui arrive lorsqu’un parent veut faire vacciner son enfant et que l’autre ne veut pas?

Malgré tout ce qui peut être véhiculé contre les vaccins, il ne fait aucun doute que la vaccination est importante pour la lutte à la pandémie de la COVID-19. Cependant, la vaccination de nos tout-petits risque d’apporter plus de débats dans les familles et surtout dans les familles à garde partagée.

Les tribunaux ont déjà été grandement surchargés durant la pandémie en raison de litiges familiaux. À cet égard, on a pu notamment observer de nombreux litiges entourant l’enjeu de savoir si un enfant était plus à risque de contracter la COVID-19 chez un parent du fait de son travail. Par exemple, il y a eu des cas où un parent s’est présenté devant les tribunaux puisqu’il ne voulait plus respecter la garde partagée en raison du fait que l’autre parent était infirmier/infirmière et argumentait qu’il y avait des risques que son enfant soit en contact direct avec la COVID-19.

C’est pourquoi on peut déjà se douter qu’il y aura des contestations beaucoup plus vives et viscérales concernant la vaccination des enfants de moins de 12 ans. En effet, certains parents vont vouloir protéger leur enfant du fait qu’ils sont beaucoup plus inquiets face à la santé de leur progéniture, qu’ils peuvent l’être concernant leur propre santé. C’est normal, les parents sont très protecteurs de leur enfant et deviennent très émotifs lorsque leur enfant vit des difficultés.

Donc, qu’arrivera-t-il lorsqu’il y aura une mésentente entre les parents concernant la vaccination de leur enfant?

Dans un premier temps, je conseille toujours aux parents de se parler et d’éviter les tribunaux. Je leur rappelle la maxime qu’on doit toujours appliquer pour le bien-être des enfants : « Couple un jour, parents pour toujours ».

Or, pour ceux où il est manifestement impossible d’en arriver à une entente à l’amiable, il faudra alors avoir recours aux tribunaux.

Ceci étant dit, lorsqu’on parle de soins de santé à administrer aux enfants, les tribunaux, à l’instar de l’opinion des parents, regardent toujours un élément principal : l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans ces circonstances, quel est l’intérêt supérieur de l’enfant?

Malgré les croyances sincères des parents et leurs idéaux, les tribunaux ordonneront des mesures pour que les soins soient administrés si ces croyances vont à l’encontre de l’intérêt de l’enfant.

Par exemple, on a vu dans le passé des cas où un parent, Témoins de Jéhovah, refusait que son enfant reçoive une transfusion sanguine qui allait à l’encontre de sa religion. L’autre parent, ou le médecin peut alors s’adresser aux tribunaux. Les tribunaux considèrent alors, dans l’urgence, que les soins doivent être administrés à l’enfant puisque c’est dans son intérêt. Il s’agit ici d’une urgence de vie ou de mort.

Assez évident comme exemple vous direz. Est-ce qu’avec la vaccination contre la COVID-19 c’est plus complexe puisqu’il n’y a pas d’urgence de vie ou de mort? Pas tant, selon une décision déjà rendue par la Cour supérieure du Québec.

En effet, le son de cloche a été donné avec la vaccination des jeunes de 13 et 12 ans qui ne pouvaient pas donner leur consentement au vaccin. Un jugement a été rendu par la juge Aline U. K. Quach de la Cour supérieure du Québec. Un père a tenté de convaincre la Cour que le vaccin n'était qu'expérimental et qu'il entraînait d'importants effets secondaires. Il a aussi soutenu que l'état de santé de son fils ne lui permettait pas de recevoir le vaccin parce qu'il a un surplus de poids et parce qu'il a déjà eu une réaction allergique à la pénicilline quand il était plus jeune. Il a perdu son recours et la mère a pu faire vacciner son enfant.

Encore une fois, c’est l’intérêt de l’enfant qui a primé. On constate ainsi déjà une tendance à l’effet que les parents qui tenteront de ne pas faire vacciner leur enfant seront déboutés en Cour à moins de preuves médicales tangibles et avérées à l’effet que le vaccin pourrait être néfaste pour leur enfant à cause d’une condition de santé particulière.

Maintenant, pour éviter bien des querelles de famille, je crois que le gouvernement aura un travail beaucoup plus important à faire sur les explications, la communication et la transparence en lien avec ce type de vaccination qui vise les enfants. Même les parents qui ne sont pas à l’encontre du vaccin voudront bien comprendre et être certain que c’est dans l’intérêt supérieur de leur enfant de les faire vacciner. À mon avis, un des plus grands défis de communication depuis le début de la pandémie pour le gouvernement.