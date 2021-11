Ville de Lévis: Gilles Lehouillier réélu maire

La présence d’un nouveau parti n’aura pas été suffisante pour faire fléchir Gilles Lehouillier, réélu rapidement à 20h40 alors qu’il avait près de 80% des voix. Le maire sortant vise encore une fois un sans-faute, souhaitant faire élire ses 15 conseillers de Lévis Force 10.

Il s’agit d’un troisième mandat à la tête de la ville de la Rive-Sud pour le maire Lehouillier, élu pour une première fois en 2013. Aux dernières élections en 2017, l’élu avait littéralement balayé le scrutin, récoltant une majorité écrasante de 92%. Le taux de participation s’élevait toutefois à 36,5% seulement.

Pour ce prochain mandat, le maire réélu a indiqué vouloir suivre de près les dossiers de mobilité, dont l’évolution du dossier du tunnel Québec-Lévis. S’y ajoute le développement du Réseau express de la Capitale avec sur la Rive-Sud des voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture et l’interconnexion entre les deux rives dans l’ouest.

La mise à niveau d’équipements sportifs et culturels font aussi partie de la plateforme de Lévis Force 10, tout comme le développement de parcs urbains. La mise en valeur du fleuve et de ses berges figure aussi dans les cartons de l’administration.

Opposition

L’ancien député libéral devenu maire faisait notamment face à Elhadji Mamadou Diarra, chef du nouveau parti Repensons Lévis. À la soirée électorale de la formation, au Vieux Bureau de poste de Lévis, l’ambiance était survoltée à l’arrivée du chef, peu avant le dévoilement des premiers résultats.

La nouvelle formation avait réussi le tour de force de présenter un candidat pour chacun des 15 sièges, permettant aux citoyens de tous les districts de se faire entendre cette année.

En 2017, 10 conseillers du parti du maire avaient été élus sans opposition.

Le travail de la jeune équipe n’aura cependant pas été suffisant pour renverser un maire solidement implanté. Il faudra attendre pour voir les luttes dans les différents districts au cours de la soirée pour voir si le nouveau parti pourra faire entrer son premier élu au conseil de ville. Tout au long de la campagne, M. Diarra a insisté sur l’importance d’une meilleure représentativité à l’hôtel de ville, qualifiant le règne Lehouillier «d’opaque».

Son directeur de campagne, Jonathan Tanguay, a salué le travail des candidats, rappelant que le parti a été créé en novembre 2020 seulement. «On a cogné à plus de 35 000 portes, on a plus de 500 membres, plus de 215 donateurs et le message que je veux envoyer, c’est que Repensons Lévis est là pour rester», soutient l’organisateur.

Trois autres candidats se présentaient aussi à la mairie, soit André Voyer, aussi candidat en 2017, Chamroeun Khuon et Maryse Labranche, tout trois indépendants.

Plus de détails à venir...