MARCOUX, Louisette Bourgoin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, entourée des siens, le 2 novembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Louisette Bourgoin, épouse de monsieur Gérard Marcoux, fille de feu Jean-Baptiste Bourgoin et de feu Bernadette Michaud. Elle demeurait à Beaumont. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Liliane (Jacques Labrie) et Martine (Jocelyn Caron); ses petits-enfants: Gabriel (Marie Kearney) et Samuel Labrie (Laurie Langevin), Joanie (Louis Fafard), Jérôme et Jana Caron; un arrière-petit-enfant à venir; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bourgoin; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marcoux; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs du 4e étage à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un merci particulier également à France Pelletier. En respect avec les mesures sanitaires en place, la famille vous accueillera à laà compter de 12h.