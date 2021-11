741 buts en carrière: Ovechkin rejoint Hull au 4e rang des buteurs

Alex Ovechkin a secoué les cordages pour la 741e fois de sa carrière dans un gain de 5 à 3 des Capitals de Washington contre les Sabres de Buffalo, lundi, au Capital One Arena.

Placé dans l’enclave, le Russe a fait dévier un tir de Dmitri Orlov derrière le gardien Dustin Tokarski, au deuxième vingt. Il procurait ainsi une avance de 3 à 1 aux siens.

Du même coup, il a rejoint le légendaire Brett Hull au quatrième rang des meilleurs buteurs dans l’histoire de la Ligue nationale. Avec sa prochaine réussite, il s’emparera seul de ce rang. Le prochain joueur sur sa liste est Jaromir Jagr, qui a fait scintiller la lanterne 766 fois durant sa carrière. Wayne Gretzky (894) et Gordie Howe (801) détiennent respectivement le premier et le deuxième rang.

Ovechkin s’est aussi fait complice d’un filet de Tom Wilson, le premier de la soirée des Capitals, un peu plus de deux minutes après la mise au jeu initiale. Wilson a trouvé le fond du filet adverse une seconde fois, en troisième période. Connor McMichael et Conor Sheary ont complété le pointage pour les favoris de la foule.

À l’autre bout de la patinoire, Cody Eakin, Anders Bjork et Colin Miller ont déjoué le portier des Capitals Vitek Vanecek, qui a réussi 25 arrêts dans la victoire.

Une première chez les Panthers

Au Madison Square Garden, les Rangers de New York ont infligé aux Panthers de la Floride leur première défaite en temps réglementaire en 2021-2022.

Les Blueshirts ont signé un gain de 4 à 3.

Chris Kreider, Artemi Panarin et Mika Zibanejad en ont profité pour amasser chacun deux points. Le premier a inscrit un but et fourni une aide, tandis que les deux autres se sont faits complices de deux réussites de leurs coéquipiers.

C’est toutefois le but du défenseur K’Andre Miller qui a retenu l’attention dans ce duel. Le jeune homme de 21 ans a pris la possession de la rondelle dans sa zone, pris énormément de vitesse, débordé un défenseur et déjoué le gardien Spencer Knight d’un beau tir dans la partie supérieure.

Adam Fox et Ryan Strome ont obtenu les deux autres buts des Rangers.

Devant le filet des vainqueurs, Igor Shesterkin a été privé de son deuxième blanchissage de la présente saison en troisième période, quand Eetu Luostarinen a fait mouche. Sam Reinhart et Patric Hornqvist ont aussi touché la cible dans les dernières minutes du dernier tiers.

Le gardien russe a fini son match avec un impressionnant total de 42 arrêts. Pour sa part, Knight a été testé à seulement 18 reprises.

Les succès des Leafs s’arrêtent

Au Scotiabank Arena, les Maple Leafs de Toronto ont vu leur série de victoires s’arrêter après cinq matchs, puisque les Kings de Los Angeles les ont vaincus 5 à 1.

Les visiteurs ont commencé le match en force, alors que Trevor Moore et Andreas Athanasiou ont fait bouger les cordages en première période. Dans les deux cas, il s’agissait de leur première réussite de la saison.

Phillip Danault a aussi ajouté son grain de sel. L’ancien du Canadien de Montréal a récolté ses deuxième et troisième buts de la saison. Adrian Kempe a complété la marque dans un filet désert.

La réplique des Leafs a été l’œuvre de John Tavares. Le capitaine de la formation de la Ville Reine a bénéficié d’un avantage numérique pour tromper la vigilance de Jonathan Quick. Ce dernier a obtenu la victoire en réalisant 33 arrêts.

À l’autre bout de la patinoire, Jack Campbell a repoussé 24 des 28 rondelles envoyées dans sa direction.

