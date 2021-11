À 21 ans, elle est la plus jeune mairesse du Québec

Âgée de seulement 21 ans, Isabelle Lessard a remporté l'élection à la mairie de Chapais dans Nord-du-Québec et devient ainsi la plus jeune mairesse élue de l’histoire de la province.

«Je réalise que c’est quand même gros. C’est vraiment une fierté pour moi et j’espère encourager d’autres jeunes à faire la même chose en se lançant en politique», lance-t-elle en entrevue avec le Journal.

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et le Directeur général des élections du Québec n’ont pas été en mesure de confirmer si Isabelle Lessard est la plus jeune mairesse de tous les temps au Québec. «L’âge des candidats est un renseignement confidentiel», indique-t-on.

Toutefois, selon nos informations, le plus jeune maire de notre histoire est Alexandre D. Nickner, élu en 2013 à Clermont, en Abitibi, à 20 ans. Chez les femmes, Audrey Boisjoly avait été élue en 2017 à la tête de Saint-Félix-de-Valois à 26 ans.

Il semble donc que Mme Lessard remporte le titre dorénavant de la plus jeune mairesse avec ses 21 printemps.

«Les gens ne s’intéressent plus autant à la politique. Je veux rendre ça plus accessible pour tous nos citoyens pour qu’ils s’impliquent. C’est cet aspect-là que je veux redonner à la politique à Chapais», soutient avec énergie la nouvelle mairesse.

Aucun rival

Jacques Fortin, le seul adversaire d’Isabelle Lessard durant la course municipale, a finalement retiré sa candidature pour le poste à la mairie de Chapais en octobre dernier.

La jeune femme a donc automatiquement été élue sans opposition dans sa ville natale d’environ 1600 habitants, qui se trouve à près de 40 km de Chibougamau.

«Quand j’ai déposé mon nom, je me suis dit “pourquoi pas moi”. Aussi, personne n’avait encore déposé sa candidature pour le poste de maire ou de mairesse», explique-t-elle.

Selon elle, sa force est surtout au niveau des relations humaines. Avant d’obtenir les clés de la mairie, Isabelle Lessard était intervenante auprès des personnes âgées. Elle venait aussi d’obtenir un diplôme de massothérapeute.

Mme Lessard mettra son ancienne carrière de côté à l’avenir. Elle avoue qu’elle se consacrera à 100% à son rôle de mairesse. La jeune femme touchera d’ailleurs un salaire d’environ 46 000$ par année avec son nouveau poste.

Nouvelle image

Sa mission pour les prochaines années sera notamment de renouveler l’image de sa ville et d’attirer de nouveaux citoyens ou touristes dans la région.

«Quand on entend Chapais, on pense toujours au gros feu qui a fait un drame dans les années 80. On est souvent associé à cette tragédie. C’est dommage, parce qu’on est beaucoup plus que ça. Ça fait partie de notre histoire, mais je veux maintenant revigorer l’image de notre ville», conclut la mairesse.

L’un des pires drames de l’histoire du Québec s’est en effet déroulé à Chapais le ​​1er janvier 1980. À l’époque, 48 personnes en plein réveillon sont mortes dans les flammes d’un incendie ravageur dans la salle communautaire du petit village.