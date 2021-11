À vous de voter

La Bouchée généreuse, située dans Limoilou, qui offre des services de première ligne en contribuant à l’amélioration du milieu de vie et de l’alimentation de la population démunie de la région de Québec, se retrouve parmi les 12 finalistes (3 au Québec) du cinquième grand concours philanthropique de la société iA Groupe financier et court ainsi la chance de remporter un grand don de 100 000$ pour soutenir un projet lié au bien-être et à la santé des enfants de 0 à 18 ans. Depuis 17 ans, La Bouchée généreuse permet à des enfants dans le besoin de se vêtir chaudement pour l’hiver et de se nourrir sainement grâce à la distribution de vêtements neufs et de paniers alimentaires. Avec le grand don, l’organisme pourra bonifier son offre pour répondre à la demande toujours croissante dans la région de Québec. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour vous rendre à l’adresse https://concours-dons.ia.ca/ et voter pour le ou les projets que vous jugez les plus inspirants. Le grand dévoilement sera effectué le 6 décembre. Au terme du vote, 500 000$ en dons seront partagés parmi les 12 organismes finalistes. Quatre dons de 100 000$ seront remis aux organismes ayant reçu le plus d’appuis dans chacune des quatre grandes zones géographiques du concours, et huit dons de 10 000$ aux autres finalistes.

Présenté pour une deuxième année consécutive en formule virtuelle, le cocktail-bénéfice du Centre Durocher a amassé récemment un montant record de 147 250$ au profit des enfants de la Basse-ville de Québec. Ces sommes d’argent permettront au Centre d’offrir des services éducatifs et préventifs aux enfants et à leurs familles avec des activités culturelles, éducatives et physiques stimulantes, en plus des services de vie communautaire. Le Centre Durocher est reconnaissant envers ses principaux partenaires et son équipe de gouverneurs et tient à le souligner. Sur la photo, de gauche à droite: Marc-Vincent Girard, président d’honneur du 47e cocktail-bénéfice, et Pierre Morin, directeur général du Centre Durocher.

Bravo à Convivio, la coopérative des consommateurs de Lorette, qui a reçu récemment le Fidéide de «L’Entreprise Collective» lors du Gala des Fidéides 2021 de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, qui récompense chaque année les entreprises québécoises qui se sont particulièrement distinguées. Après avoir remporté le Fidéide de «Saine Gouvernance» en 2019, c’est une deuxième récompense pour Convivio qui appartient à près de 22 000 membres et qui exploite trois épiceries IGA extra, soit les magasins de Chauveau, Loretteville et Val-Bélair. Sur la photo, Yanic Drouin, directeur général de Convivio, et Marlène Jobin, vice-présidente du conseil d’administration de Convivio.

Le 8 novembre 1971. L’État de New York reçoit sa troisième franchise de la LNH lorsque les Islanders de New York obtiennent les droits d’une équipe d’expansion qui commencera à jouer en 1972-1973. La franchise sera basée au Nassau Coliseum, à Uniondale, sur Long Island.

François Bonnardel (photo), député de Granby, ministre des Transports, Coalition Avenir Québec, 54 ans... Anne Dorval, comédienne (Les Parent) et actrice (Mommy), 61 ans... Bertrand Turmel, artiste peintre et promoteur du Symposium Plaines Couleurs des plaines d'Abraham... Denys Durocher, LCS/ ventes et développement, 67 ans... Bonnie Raitt, chanteuse américaine, 72 ans... Lise Watier, fabricante de produits de beauté, 79 ans... Alain Delon, acteur français, 86 ans.

Le 8 novembre 2020: Alex Trebek (photo), 80 ans, animateur du jeu télévisé Jeopardy de 1984 à 2020... 2020. Howie Meeker (photo), 97 ans, quatre fois champion de la Coupe Stanley avec les Maple Leafs de Toronto et par la suite analyste pour Hockey Night in Canada ... 2019: Jackie Moore, 73 ans, chanteuse américaine de R & B... 2018: François Macerola, 76 ans, gestionnaire d’institutions culturelles, président du CA du ComediHa! Fest-Québec et vice-président du conseil d’administration de l’agence ComediHa!... 2014: Lise Fortier, 89 ans, médecin gynécologue québécoise... 2012: Lee MacPhail, 95 ans, membre du Temple de la renommée du baseball majeur... 2006: Émile Boudreau, 90 ans, l'une des grandes figures syndicales du Québec.... 1998: Jean Marais, 84 ans, acteur français de cinéma... 1977: «Bucky» Harris, 81 ans, joueur et entraîneur de baseball entre 1919 et 1971.