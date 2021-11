Accusé d’attouchement sur des enfants de 9 ans

Un entraîneur de course à pied de la Rive-Sud de Montréal est accusé d’attouchement sexuel sur au moins trois jeunes victimes âgées de 9 à 11 ans.

« Il faut le dénoncer », a martelé lundi la sœur d’une des victimes d’Alain Patry, 44 ans, en encourageant vivement les autres à prendre le téléphone à leur tour.

Car le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a des raisons de croire que le quadragénaire aurait posé des gestes illégaux de nature sexuelle sur d’autres mineurs, explique le porte-parole Francis Charrette.

« On est en recherche de victimes, actuellement. Les événements auraient eu lieu entre 2016 et 2021, mais on a des raisons de croire que ça va au-delà de ça », poursuit le porte-parole.

Remise en liberté

Alain Patry est un moniteur de randonnée de Saint-Hubert qui faisait du bénévolat auprès d’un club de gymnastique de Richelieu, précise la sœur de la victime. Son identité est protégée afin de ne pas dévoiler l’identité de sa sœur.

Il a comparu vendredi dernier au palais de justice de Longueuil pour faire face à trois chefs d’accusation d’attouchement sexuel. Il demeurera détenu jusqu’à son enquête sur remise en liberté, vendredi prochain.

- Avec la collaboration de Francis Pilon

► Toute personne qui détient des informations peut communiquer avec le SPAL de manière confidentielle, au 450 463-7211.

