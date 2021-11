Box-office: plus de 330 M$ de recettes pour Dune

Deux semaines après sa sortie chez nous, le film de science-fiction Dune continue de faire courir les cinéphiles dans les salles.

Le long métrage réalisé par Denis Villeneuve a récolté à ce jour plus de 330 M$ au box-office mondial et ainsi devenu le plus grand succès en salle du cinéaste québécois, devançant Blade Runner 2049 (259 M$ en 2017) et L’Arrivée (203 M$ en 2016).

Dune fonctionne très bien notamment en France (plus de 30 M$) et au Québec (plus de 3,5 M$).

Après avoir été en tête du box-office nord-américain les deux week-ends précédents, le film adapté de l’oeuvre de Frank Herbert a été détrôné la fin de semaine dernière par la nouvelle production de Marvel, Les Éternels, qui a amassé 71 M$ en seulement trois jours dans les salles des États-Unis et du Canada.