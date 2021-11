Sépaq: ce sera bientôt le temps de faire vos réservations de camping pour l’été 2022

Passionné.e.s de camping et de prêt-à-camper dans les bois, ce message est pour vous: la Sépaq s’apprête - déjà - à ouvrir les réservations en vue de l’été 2022 pour le camping et le prêt-à-camper dans les parcs nationaux et établissements de plein air de la province.

L’ouverture des réservations s’échelonnera sur deux jours: le vendredi 13 novembre et le samedi 14 novembre 2021. Elle se fera selon les établissements en fonction de différentes plages horaires.

Si vous rêvez de planter votre tente sur la plage dans le parc national de la Pointe-Taillon en plein mois de juillet ou bien de mettre la main sur un prêt-à-camper dans le parc de la Gaspésie durant la fête du Travail, ce sera votre chance!

Voici l'horaire détaillé:

13 novembre 2021

8h - Parcs nationaux de Frontenac, de la Gaspésie,du Lac-Témiscouata et de la Pointe-Taillon

11h - Parcs nationaux du Bic et de la Yamaska

14h - Parcs nationaux d’Aiguebelle, des Grands-Jardins, des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, des Îles de Boucherville, de la Jacques-Cartier et d’Oka

14 novembre 2021

8h - Parc national du Mont-Tremblant

11h - Parcs nationaux du Fjord-du-Saguenay, du Mont-Mégantic, des Monts-Valin, Opémican et Plaisance + Établissements touristiques Camping des Voltigeurs, Centre touristique du Lac-Kénogami et Centre touristique du Lac-Simon

14h - Parc national du Mont-Orford

La réservation peut se faire en ligne ou par téléphone au 1-800-665-6527.

Sur internet, à l’ouverture des réservations, une salle d’attente virtuelle sera mise en place. Un rang de priorité sera distribué aléatoirement parmi ceux qui accèdent à la salle d’attente quelques minutes avant l’ouverture d’une plage de réservation. Le principe du premier arrivé premier servi s’appliquera par la suite, explique la Sépaq.

D'ici là, la Sépaq recommande de visiter son site web pour faire le plein d’informations et de créer dès maintenant son compte client afin faciliter les transactions.

Bon à savoir: il est déjà possible de réserver un emplacement de camping ou une unité de prêt-à-camper dans une réserve faunique de la Sépaq, partout à travers la province.