CF Montréal: quatre joueurs en sélection nationale

Le défenseur Kamal Miller, le gardien James Pantemis, le milieu de terrain Samuel Piette et l’attaquant Romell Quioto, tous du CF Montréal, ont été sélectionnés en équipe nationale, en prévision des prochains matchs de qualification de la CONCACAF pour la Coupe du monde de soccer 2022.

Les trois premiers d’entre eux épauleront le Canada, qui accueillera au Commonwealth Stadium d’Edmonton le Costa Rica, vendredi, et le Mexique, quatre jours plus tard. Pour sa part, Quioto enfilera l’uniforme du Honduras, en action les mêmes journées. Sa sélection a rendez-vous dans l’ordre avec le Panama et les Costaricains.

Miller et Piette ont disputé deux des trois matchs de la dernière ronde en octobre, jouant 180 et 98 minutes respectivement. Les Canadiens ont fait match nul 1 à 1 contre le Mexique, puis 0 à 0 face à la Jamaïque, avant de vaincre le Panama 4 à 1 à Toronto. Lors de ses dernières participations en sélection nationale en septembre, Quioto a disputé tous les matchs de qualification des siens.

En Major League Soccer, le CF Montréal a subi l’élimination en perdant son dernier match du calendrier régulier, dimanche, pour finir au 10e échelon de l’Association de l’Est. Il lui reste à disputer la finale du Championnat canadien contre le Toronto FC à une date ultérieure.