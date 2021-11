Comment gérer le remboursement de mon RAP?

Question d’Yvan : Je dois rembourser un montant d’environ 1500 $ dans le cadre du RAP pour les 15 prochaines années. J’ai 63 ans. Je cotise aux Fonds FTQ et CSN. Suis-je soumis au maximum annuel de cotisation de 5000 $, ou bien puis-je cotiser pour 6500 $ (maximum REER de 5000 $, plus le remboursement du RAP) ? Après 65 ans, serait-il préférable de payer les impôts en ajoutant 1500 $ à mes revenus au lieu de rembourser le RAP ?

Nicolas Brazeau, planificateur financier chez Gestion de patrimoine TD, indique que le maximum admissible annuel de 5000 $ auquel vous pouvez cotiser au Fonds de solidarité FTQ et au Fondaction n’inclut pas les remboursements de votre régime d’accès à la propriété (RAP). Par conséquent et dans votre cas particulier, vous pouvez cotiser un montant de 6500 $ : soit 5000 $ en nouvelle cotisation et le remboursement du RAP de 1500 $.

Selon votre taux d’imposition

« En revanche, vous n’aurez pas de retour d’impôt additionnel sur le montant de 1500 $, car il s’agit du remboursement de votre RAP. Ceci est applicable pour tous les remboursements au RAP, et ce, peu importe l’endroit où vous le faites, qu’il s’agisse du Fonds de solidarité FTQ, du Fondaction ou de tout autre REER », souligne Nicolas Brazeau.

Concernant la meilleure stratégie à appliquer entre continuer le remboursement du RAP ou ajouter les 1500 $ à vos revenus imposables après 65 ans, cela dépendra en grande partie de votre taux d’imposition actuel et futur, ainsi que des revenus de votre partenaire de vie, si cela s’applique. Certains éléments, comme la possibilité de fractionner votre revenu, par exemple, pourraient en effet faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

« Je vous recommande fortement de prendre contact avec un planificateur financier afin d’effectuer les calculs qui aideront à déterminer quelle serait la meilleure option pour votre situation », conseille M. Brazeau.

Vous avez des questions ? Écrivez-moi à emmanuelle.gril@quebecormedia.com. Nous vous répondrons régulièrement.