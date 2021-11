De mauvaises surprises attendent les snowbirds en Floride

Les Québécois ont été nombreux, lundi, à profiter de l’ouverture de la frontière terrestre pour se rendre aux États-Unis, mais ils pourraient cependant faire face à des pénuries à leur arrivée en Floride.

Les snowbirds qui se dirigent vers la Floride devraient retrouver sans problème des températures plus élevées, mais pourraient avoir plus de difficulté à effectuer leurs achats.

En entrevue lundi à l’émission de Denis Lévesque, la collaboratrice de TVA Nouvelles en Floride, Marie Poupart, a indiqué que de nombreuses tablettes sont vides dans plusieurs commerces.

«Si vous cherchez des couches, des vélos, certains jouets ou des appareils électroménagers, vous allez voir que ce n’est pas toujours évident», a-t-elle affirmé.

La Québécoise qui réside en Floride a elle-même eu beaucoup de difficulté à se trouver une sécheuse récemment.

«Je pense que ça fait trois mois que je me magasine une voiture et je n’en trouve pas», a aussi mentionné Mme Poupart.

Tout comme au Québec et au Canada, la vente de véhicules récréatifs a connu un bond considérable au cours de la dernière année, ce qui fait en sorte que les places dans les campings sont plus difficiles à trouver, a indiqué la collaboratrice de TVA Nouvelles en Floride.

La Floride vous coûtera plus cher

Louer une voiture peut également s’avérer compliqué et onéreux, a-t-elle soutenu.

Il y a deux semaines, Marie Poupart s’est rendue dans l’Utah et a dû débourser près de 1000 $ pour la location d’un véhicule pendant une semaine.

Se loger coûte aussi plus cher, a-t-elle prévenu. Le prix des chambres d’hôtel a connu une hausse de 15%. Pour les condos, on parle d’une augmentation oscillant entre 20% et 30%.

Marie Poupart a ajouté que la facture au restaurant a augmenté de 5%, alors que le prix des œufs et de la viande est en hausse de 11%.

