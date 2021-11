Des sonnettes avec caméra pour surveiller vos colis

Les vols de colis se multiplient depuis que le commerce en ligne a explosé en raison de la pandémie. Les consommateurs se précipitent donc sur les sonnettes équipées de caméras.

Elles permettent de voir une personne qui se présente à votre porte et d’interagir avec elle. Elles peuvent enregistrer des images ou lancer une alarme à votre téléphone dès le passage d’un livreur ou d’un visiteur.

Le consommateur a l’embarras du choix, mais les modèles les plus populaires (Ring, Nest, Arlo) se vendent comme des petits pains chauds. Près de 8 millions de sonnettes ont trouvé preneur en 2020 dans le monde, selon Strategy Analytics.

Elles se vendent de 30 $ à 240 $. Pour 5 $ à 10 $ par mois, certaines permettent d’enregistrer les images pendant un ou deux mois sur le nuage. D’autres vous informent même de l’identité de votre visiteur grâce à des technologies de reconnaissance faciale.

En octobre 2021, le magazine Consumer Reports publiait la liste des cinq meilleures : Google Nest, Logitech Circle View, Lorex LNWDB1 1080 p WiFi video, Ring d’Amazon, SimpliSafe Pro SS3. Le New York Times considère l’Arlo Essential Video Wired comme son premier choix.

Problèmes

Cette technologie n’est pas parfaite. Certaines sonnettes envoient vos noms, coordonnées, mots de passe et vidéos sans aucun cryptage, parfois vers un serveur étranger, notamment chinois.

Des cas d’introduction dans des réseaux wifi par usurpation de mot de passe se sont multipliés, notamment avec la Ring en 2020 et au début de 2021. Amazon a éliminé cette vulnérabilité de la sonnette la plus vendue dans le monde, mais fait face à des recours collectifs pour harcèlement et rançonnage.

Le site web russe Insecam affiche même des dizaines de milliers d’images prises partout dans le monde (dont des centaines provenant du Canada), récoltées grâce à des adresses IP de sonnettes de caméras mal ou non protégées par un mot de passe !

On recense des cas de piratage reliés à des vidéos de sonnettes de surveillance partagées sur les médias sociaux. Et les plaintes se multiplient.

Elles proviennent de personnes qui réalisent avoir été filmées à leur insu par la sonnette de leur voisin.

Certaines fonctionnent mal parce que leurs piles de lithium-polymère perdent de leur efficacité en dessous de zéro degré. Plusieurs ne font pas la distinction entre un être humain, un animal ou une voiture passant devant votre porte.

Enfin, des tas de sonnettes vendues sur Kijiji ont été... volées.

Conseils

Si vous installez un modèle de sonnette wifi, dotez votre routeur des murs coupe-feu et antivirus appropriés. Effectuez les mises à jour de l’application ou du logiciel (firmware) de la sonnette.

Misez sur les modèles offrant l’identification à deux facteurs.

Un moyen d’éviter les vols de colis est de les faire expédier au bureau de poste par le service FlexiLivraison, depuis votre téléphone.

Certains immeubles à condo font appel à des services de casiers intelligents, comme celui d’Expedibox, qui permet au livreur et au consommateur d’entrer un code pour déposer et récupérer un colis. La technologie s’intègre au système de gestion de la copropriété.

