Élections municipales: Québec solidaire encouragé par le renouveau politique

Gabriel Nadeau-Dubois estime que l’élection, dimanche, de nombreux jeunes et d’élus en faveur des transports en commun est de bon augure pour Québec solidaire l’an prochain.

«Ce que je constate, c'est qu'un peu partout au Québec, les Québécois et les Québécoises ont mis au pouvoir des administrations qui veulent en faire plus sur le plan du transport en commun et sur le plan du logement», a commenté le chef parlementaire de Québec solidaire, lundi, en marge d’une conférence de presse sur la santé.

Il cite en exemple la réélection de Valérie Plante à Montréal, et l’arrivée de Catherine Fournier à la tête de Longueuil, d’Évelyne Beaudin à Sherbrooke et de Stéphane Boyer à Laval.

Gabriel Nadeau-Dubois affirme que leur élection démontre que le gouvernement Legault «doit en faire plus pour l'environnement et le transport en commun», des thèmes qui sont chers à Québec solidaire.

Nouvelle vague

«C'est un peu une nouvelle vague de politiciens et de politiciennes qui arrivent en politique municipale québécoise, c'est réjouissant et, franchement, ça me donne de l'espoir pour l'an prochain», dit le chef parlementaire de QS.

Selon lui, «c'est un secret de Polichinelle que la politique municipale a été longtemps occupée par un certain groupe de politiciens et de politiciennes qui n'a pas toujours donné une bonne réputation au Québec, disons ça comme ça. Je pense qu'on l'a tous suivie, la commission Charbonneau».

À Québec, l’élection de la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, à un poste de conseillère dans Limoilou, démontre aussi une percée des «propositions écologistes», estime Gabriel Nadeau-Dubois.

«C'est sûr que, pour un parti comme Québec solidaire qui parle d'environnement depuis tellement d'années, on a souvent eu l'impression d'être seuls, on a souvent eu l'impression d'être un peu dans notre monde, dans notre coin. De voir, comme ça, une nouvelle génération d'élus municipaux porter des idées sur l'environnement, sur le logement social, oui, c'est réjouissant», dit-il.