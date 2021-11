Faible taux de participation: Élections Québec veut «faciliter l’accès au vote»

Même si le pourcentage exact n’est pas connu à l’heure actuelle, il faut s'attendre à un faible taux de participation aux différentes élections municipales qui ont eu lieu à travers la province, dimanche.

Chez Élections Québec, on assure miser beaucoup sur «l’éducation à la démocratie auprès des jeunes et des adultes». Deux types d’activités ont même été élaborées.

«On a tenu des simulations électorales dans les écoles et organismes jeunesse à travers le Québec. Ils étaient plus de 440 écoles et organismes à être inscrits», a expliqué sur les ondes de LCN la porte-parole d’Élections Québec, Julie St-Arnaud.

Les électeurs avaient pourtant l’option du vote par anticipation s’ils ne pouvaient se rendre aux urnes pour choisir le candidat de leur choix. Or, ils n’ont pas été nombreux à se rendre dans les différents bureaux de vote.

«C’est vrai que parfois on a l’impression qu’en ajoutant des options de vote, ça va favoriser de plus hauts taux de participation. Par contre, on va souvent voir un déplacement du vote. Les gens vont utiliser d’autres options et ils seraient allés voter de toute façon.

«À cet égard, évidemment qu’on souhaite faciliter l’accès au vote. Ça demeure dans les raisons évoquées, d’avoir manqué de temps ou des enjeux logistiques.»

Mme St-Arnaud ne cache pas qu’il y a un autre facteur hors du contrôle d’Élections Québec.

«Il y a aussi une bonne proportion de gens qui nous disent “j’ai l’impression que les gouvernements municipaux ne me concernent pas, c’est loin de mon quotidien”. C’est pourtant tout le contraire.»

Et le vote électronique?

Quant au vote électronique, qui pourrait favoriser davantage un taux de participation élevé, le projet progresse, mais aucun indice de temps n'est offert.

«Élections Québec a réalisé une première étude sur la question qui a été déposée à l’Assemblée nationale en 2020. On poursuit notre mandat sur le sujet. Pour nous, c’est plus une question technique. Il faut s’assurer que l’ensemble des principes à la base démocratique soit respecté.

«Il n’y a pas de compromis à faire sur l’intégrité de nos élections. On veut vraiment s’assurer de le faire de la bonne façon.»

Les taux de participation de toutes les municipalités seront vraisemblablement dévoilés d’ici la fin de la semaine.

Dimanche à 16h, le taux de participation global était de 31,7%, en incluant le vote par anticipation, à Montréal.