François Papineau remplace Claude Legault pour la deuxième saison de «Cerebrum»

François Papineau va remplacer Claude Legault dans la deuxième saison de la série «Cerebrum».

Le tournage a été retardé de plus de deux ans jusqu’à maintenant. Il y a eu la COVID-19 pour jouer les trouble-fêtes, mais aussi Claude Legault, un incontournable de la télé ces dernières années – avec des projets comme «19-2», «Fugueuse» et «Appelle-moi si tu meurs» –, a annoncé être en congé de maladie pour épuisement professionnel en février dernier.

Dans un courriel, Radio-Canada a précisé lundi, à l’Agence QMI, que «Claude continue de prendre soin de lui» et ne peut pas «dans le travail soutenu que réclame le tournage d’une série dramatique intense comme "Cerebrum". La décision de ne plus reporter le tournage de la série et de le remplacer pour interpréter Henri Lacombe était la meilleure solution et a été prise d'un commun accord avec ce dernier».

«Je suis très fier d’avoir contribué à lancer ce remarquable suspense de Richard Blaimert, a dit Claude Legault dans un communiqué. Je ne suis malheureusement pas en mesure de reprendre le rôle d’Henri Lacombe à court terme et je considère qu’il serait injuste pour toute l’équipe de retarder davantage la deuxième saison. C’est pourquoi je cède la place sans amertume. Je suis vraiment très heureux que ce soit François Papineau qui prenne le relais de ce rôle, qu’il s’appropriera, j’en suis certain, avec brio.»

Pour François Papineau, qu’on peut voir en ce moment dans «Entre deux draps» à Noovo et dans «5e rang» à Radio-Canada, il s’agit d’un nouveau défi. Son personnage, Henri Lacombe, revient d’Asie où il s’est réfugié pour retomber sur ses pieds à la suite de la mort violente de sa femme. Son existence ne sera plus jamais la même, mais il n’a pas le choix de se tourner vers le futur. Selon ce qu’on sait, il est impatient de retrouver sa famille, ses patients et ses collègues à l’Institut national de santé mentale.

«François Papineau s’est illustré dans les rôles les plus divers au théâtre, au cinéma et à la télévision. On n’a qu’à penser à l’impact qu’il a eu dans son rôle de directeur du pénitencier Normand Despins dans "Unité 9" et à celui qu’il tient présentement dans "5e rang" à notre antenne. Il était le candidat idéal pour incarner Henri Lacombe», a indiqué le premier directeur émissions dramatiques et longs métrages, André Béraud.

Christine Beaulieu va reprendre son rôle dans cette production où santé mentale, suspense psychologique et univers policier cohabitent. La distribution sera complétée par Henri Chassé, Olivier Gervais-Courchesne, Anglesh Major, Alexis Martin, Marie-Chantal Perron, Henri Picard, Jacynthe René, Sonia Vachon et Marianne Verville.

Les 10 épisodes écrits par l’auteur Richard Blaimert seront disponibles l’an prochain sur l’Extra d’ICI TOU.TV. Ce sont les réalisateurs Guy Édoin et Catherine Therrien qui vont piloter les tournages au cours des prochains mois.

