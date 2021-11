Gatineau: elle devient mairesse après avoir quitté son emploi et vendu sa maison

La candidate indépendante France Bélisle a remporté un audacieux pari dimanche en étant élue au poste de mairesse de Gatineau.

En effet, la journaliste de formation avait quitté son emploi de présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais en plus de vendre sa maison afin de se concentrer sur sa campagne électorale.

«Je n’avais qu’un plan, c’était un plan A et c’était d’entrer à la mairie», a clamé France Bélisle en entrevue à LCN.

La partie était loin d’être gagnée pour la candidate indépendante. Elle faisait face à Maude Marquis-Bissonnette, la dauphine du maire sortant Maxime Pedneaud-Jobin.

D’ailleurs, les principaux sondages plaçaient Mme Bélisle deuxième derrière sa rivale d’Action Gatineau.

La nouvelle mairesse de Gatineau indique toutefois que ces mêmes sondages comportaient un très grand nombre d’indécis. Lors du plus récent coup de sonde, 53% des Gatinois avaient affirmé ne pas avoir encore choisi pour qui ils allaient voter.

«Quand les sondages sont sortis, on a mis le paquet pour aller convaincre les indécis de voter pour France Bélisle», a raconté la nouvelle élue.

«On a fait une campagne au pic et à la pelle. On a travaillé fort et les gens sont venus vers moi pour m’aider et me soutenir, partout dans les cinq secteurs de la ville de Gatineau», a-t-elle ajouté.